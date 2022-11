Alessandro Ciranni (26) houdt positief gevoel over aan laatste maand: “Match tegen Eupen is als een finale”

Essevee wil er alles aan doen om met een prima gevoel de WK-break in te duiken. Zulte Waregem liet de rode lantaarn afgelopen weekend al over aan Seraing. Met een thuismatch tegen rechtstreeks concurrent Eupen kunnen de troepen van Leye mits winst de kloof dichten met de Panda’s. “Het is een soort van finale voor ons”, zegt Alessandro Ciranni.

Met de mindset zit het wel snor bij Essevee. Op bezoek bij KV Mechelen keken de Boeren bij de rust tegen een 2-0-achterstand aan. “Vanuit een onmogelijke situatie zetten we dat recht in een 2-2-gelijkspel”, zegt Ciranni. “Voor rust hadden we wel een paar kansjes, maar echt inspraak in de match hadden we niet. Die puntendeling geeft de burger moed. We weten wel dat we het kunnen, waarom moeten we dan eerst achter komen… Via Vossen en Fadera hadden we zelfs nog mogelijkheden om de drie punten naar ons toe te trekken.”

Had dat niet iets te maken met de tactiek? Essevee startte met Vossen en Gano, én Fadera én Offor, vier aanvallende pionnen dus. “We wilden in een soort van 4-2-2-2-opstelling spelen”, zegt de rechtsachter. “Om dan via voorzetten gevaarlijk te zijn met twee grote jongens voorin. Vossen en Fadera bezetten de vleugels. Maar KV Mechelen deed het goed met Schoofs, Da Cruz en Hairemans die vaak op dezelfde flank postvatten waardoor ze een meerderheid creëerden. Na bijsturen tijdens de rust liep alles beter.”

Geloof

Wat ons opvalt, het geloof bij de supporters is weer aanwezig. “In het begin van het seizoen brachten we wel goed voetbal, denk aan Club en Antwerp, maar de resultaten waren er niet. Voor de derby tegen Kortrijk zaten we op een dieptepunt. Die match moesten we winnen. En daarna vervolledigden we onze 6 op 6 tegen Anderlecht. Niet alleen voor de groep, maar ook voor de fans was dat heel belangrijk. Als groep voelen we dat ook zij erin geloven. We hebben dat nodig. Op Mechelen was het bezoekende vak bijna vol. Zo konden de supporters ons vooruit stuwen, waardoor we nog een punt konden pakken.”

Tegen Eupen kan Essevee een serieuze stap voorwaarts zetten in operatie redding. “Sowieso is dat voor ons een héél belangrijk duel. Het is een soort van finale, al is elke wedstrijd dat wel, tegen een rechtstreekse concurrent. Thuis, voor eigen publiek, moeten we er alles uithalen en de volle buit in Waregem houden.”

De rode lantaarn, daar is Zulte Waregem even van verlost. Die is nu voor Seraing. “Het doet deugd om daar even weg te zijn. Het is zaak om dat vol te houden tegen Eupen. Zodat je niet met een klotegevoel die WK-break induikt. Gezien ons harde werk verdienen we dat.”

Ciranni is er ook van overtuigd dat het goed komt. “Ik heb al meerdere seizoenen onderin gekampeerd (ook met Moeskroen, red.). Ik weet wat er nodig is om uit die situatie te geraken en dat zie ik ook in deze spelersgroep. Er is kwaliteit en karakter. Mocht het wat minder gaan, moet je voortbouwen op die wilskracht en punten pakken.”

Op de Heizel

Afgelopen woensdag speelde Essevee in Lommel, in de zestiende finale van de Beker van België. Kwam die match niet ongelegen? “De beker is een competitie op zich, met heel rare wedstrijden. Ik denk dat het de ambitie is van elke profvoetballer in België om ooit op de Heizel te staan.”

Rest de vraag, is Ciranni tevreden over zijn eigen seizoen tot dusver? Hij startte 13 keer in 15 wedstrijden en gaf twee assists. “Op zich is het niet slecht. In vergelijking met vorig seizoen heb ik al evenveel assists. Dat is positief, maar je wil altijd meer. Niet alleen je eigen prestatie is belangrijk, je wil de ploeg daarmee helpen. Dus ben ik tevreden? Ja, maar het kan altijd beter.” (JC)