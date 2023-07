Alan Minda is de eerste Ecuadoraan voor Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft met Alan Minda een nieuwe speler aangetrokken. Hij is overigens de eerste Ecuadoraan ooit die voor groen-zwart uitkomt. De 20-jarige vleugelspeler kan zowel links als rechts uit de voeten en ondertekende bij groen-zwart een contract tot midden 2028.

Minda wordt in zijn land aanzien als een groot talent en maakte zijn debuut voor het nationale team U20 van Ecuador in november 2022, in twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Colombia. Hij maakte tevens deel uit van de selectie van de ploeg voor het Zuid-Amerikaanse U20-kampioenschap begin dit jaar in Colombia en de FIFA U-20 Wereldbeker 2023, in mei in Argentinië. Ondertussen staat zijn teller met de nationale U20 op dertien wedstrijden waarin hij drie keer scoorde. Hij liet in een 9-0-zege tegen Fiji onder meer twee goals en twee assists optekenen.

Eerste buitenlands avontuur

Minda wordt beschouwd als een zeer snelle voetballer, atletisch en groot, alsook technisch sterk en bijzonder balvaardig. Cercle wordt zijn eerste buitenlands avontuur. In 2021 liep hij een knieblessure op, maar vorig seizoen was hij opnieuw actief bij Independiente waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en vijf keer scoorde in 42 wedstrijden.

Minda is de volgende Ecuadoraan die op korte tijd als voetballer voor ons land kiest. Eerder kwamen ook al Nilson Angulo (Anderlecht), Angelo Preciado (Genk), Willian Pacho en Anthony Valencia (Antwerp) en Joel Ordoñez (Club Brugge) richting België. Minda krijgt bij Cercle het rugnummer 11. Hij is na doelman Maxime Delanghe, middenvelder Nils De Wilde en verdediger Jordan Semedo de vierde nieuwkomer bij Cercle dat onder andere Dino Hotic transfervrij zag vertrekken. Hij kiest voor het Poolse Lech Poznan van de Nederlander John van den Brom, gewezen trainer van Anderlecht en KRC Genk. (ACR)