Alan Minda eerste Ecuadoraan ooit bij Cercle: “Op mijn best in een één-tegen-éénsituatie”

Alan Minda kwam de voorbije zomer naar Cercle Brugge waar hij meteen liet zien uit welk hout hij gesneden is en dat hij het vooral van zijn snelheid moet hebben. “Dat ik hier kan zijn, is voor mij een zegen. Ik wil mij voortdurend inzetten en kijk nu reeds reikhalzend uit naar wat er nog komen kan.”

De Mexicaan Luciano Murchio werd bij Cercle kort na de komst van zijn landgenoot en toenmalig sportief directeur Carlos Avina aangesteld als hoofd scouting. Beiden spraken over Alan Minda als een high potential die ze al drie jaar van nabij volgden. “Dat klopt. Zijn eerste positief scoutingrapport is van in 2021, wanneer hij zijn eerste stappen in de eerste ploeg van Independiente zette”, vertelt Murchio die tijdens ons gesprek als tolk fungeert. “Daarna zijn we Alan blijven volgen. Helaas kampte hij dan met een kruisbandletsel, maar we volgden aandachtig hoe hij zou terugkomen. Hij bleek voldoende fit. Dit maakte onze interesse groter. Hij was vorige zomer beschikbaar en voor beide partijen leek het een goed moment om de overgang te bekrachtigen.”

Een beetje Engels

Minda begon aan zijn eerste buitenlands avontuur, in een nieuwe cultuur. “Het was uiteraard een aanpassing”, vindt hij. “In het begin vooral de weersomstandigheden en de taal. De communicatie met anderen. Ondertussen voel ik mij steeds beter in deze nieuwe omgeving. Ik spreek enkele woorden Engels en op training word ik verbaal geholpen door assistent-trainer Bruno Andrade. Ik tekende bij Cercle voor vijf jaar en blijf nu vooral gefocust op wat ik deze ploeg kan bijbrengen. Ik ben hier gelukkig. We zien wel wat de toekomst brengt.”

De Ecuadoraan die veelal met een brede lach rondloopt komt uit een heuse voetbalfamilie. Zijn vader was profvoetballer op het hoogste niveau bij Universidad Católica in de Serie A en ook zijn broers speelden bij Club Deportivo El Nacional, uit de hoofdstad Quito waar Alan als jonge tiener zijn jeugdopleiding genoot. Op zijn veertiende trok hij naar de befaamde academy van Independiente waar hij na de tweede ploeg ook voor het eerste team uitkwam.

Fysieke competitie

Minda woont zelfstandig in Brugge en heeft momenteel voor enkele weken zijn ouders op bezoek. Dat hij de eerste Ecuadoraan ooit is die voor Cercle uitkomt, wist hij niet. Wel dat hij de volgende Ecuadoraan was die op korte tijd als voetballer voor ons land koos. Na Nilson Angulo (Anderlecht), Angelo Preciado (Genk), Willian Pacho en Anthony Valencia (Antwerp) en Joel Ordoñez (Club Brugge). “De Belgische competitie maakt het op die manier voor ons wel interessant. Al is het niet gemakkelijk voetballen. Het is vooral zeer fysiek, aan een hoog tempo. Maar tot dusver lukt het mij wel.”

De rechtsvoetige Minda is technisch sterk, bijzonder balvaardig en hij liet ondertussen zien dat hij het van zijn snelheid moet hebben. Als winger kan hij zowel op links als rechts uit de voeten, al prefereert hij de linkerflank. “Ik heb de snelheid mee van mijn vader. Zowel hij als mijn broers speelden op dezelfde positie. Hoe vlug ik precies loop, weet ik niet. Ik ben vooral een veelzijdige speler en ik ben op mijn best in een één-tegen-éénsituatie. Daar kan ik het meeste uit mijn spel halen.”

Twee goals op WK U20

Als international voor Ecuador scoorde Minda in mei van dit jaar twee keer op het WK U20 waar hij met zijn land bij de laatste zestien door Zuid-Korea (2-3) werd uitgeschakeld. “Dit was mijn laatste interland. Voor de U20 ben ik ondertussen te oud. Het is nu wachten op een signaal voor de U23”, aldus de jonge Ecuadoraan die tijdens de voorbije interlandbreak met Cercle een oefenwedstrijd speelde bij het Nederlandse RKC Waalwijk, nummer 15 in de Nederlandse Eredivisie. Groen-zwart won met 3-5. Minda zorgde voor twee goals. Komende zaterdag ontmoet hij met Cercle in eigen stadion Eupen. “In de competitie zijn er geen gemakkelijke tegenstanders. Ik verwacht een moeilijke match. Het is de laatste wedstrijd van de heenronde. Het zou mooi zijn als we winnen, zodat we met een positief gevoel aan de terugronde kunnen beginnen.”