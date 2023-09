Al 27 Turkse supporters bestuurlijk aangehouden in aanloop naar match tegen Club Brugge

In Brugge zijn al 27 Turkse supporters bestuurlijk aangehouden in de aanloop naar de match tussen Club Brugge en het Turkse Besiktas. Dat meldt de politie van Brugge donderdagavond. “De supporters in kwestie werden opgepakt voor het bezit van pyrotechnisch materiaal, omdat ze geen ticket voor de match op zak hadden of omdat ze duidelijk geen goede bedoelingen hadden”, zegt woordvoerder Lien Depoorter.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Besiktas van donderdagavond wordt als ‘hoog risico’ beschouwd omdat een eerdere confrontatie in 2015 resulteerde in rellen waarbij politieagenten gewond raakten. De politie heeft intussen al 27 supporters opgepakt. Zij hadden geen geldig ticket op zak of waren in het bezit van pyrotechnisch materiaal.

De stad nam enkele veiligheidsmaatregelen voor de match. Zo is het verboden om binnen een straal van 1 kilometer van het Jan Breydelstadion eender welk soort drank in glazen te schenken van 13 uur tot 2 uur ‘s nachts. Die regel geldt voor alle publieke drank- en eetgelegenheden en handelszaken. Er geldt in die periode ook een glasverbod in de uitgaansbuurt in de binnenstad. Verder zijn pyrotechnische middelen al sinds woensdag verboden op het hele Brugse grondgebied. Supporters van Besiktas die geen geldig ticket op zak hebben voor de match, mogen niet in de buurt van het treinstation komen.

Op de markt zijn intussen zo’n 200 supporters samengekomen. “Wij verwachten dat zij met de shuttlebussen naar het stadion zullen gaan. De politie is ter plaatse om alles in goede banen te leiden. Wij hopen dat de supporters het verder rustig houden”, zegt Depoorter. Rond het Jan Breydel stadion is voorlopig alles onder controle.