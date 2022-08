Adnan Custovic volgt ontslagen Belhocine op als coach van KV Kortrijk

Lang heeft KV Kortrijk niet moeten wachten op een nieuwe trainer. Twee dagen na het ontslag van Karim Belhocine heeft het met Adnan Custovic een nieuwe T1 binnen. De 44-jarige Bosniër moet de Kerels uit de degradatiezone weten te krijgen.

Tussen de mogelijke opvolgers van Belhocine zaten enkele Vlamingen, waaronder oude bekende Glen De Boeck, maar het wordt uiteindelijk Adnan Custovic. Ook hij is geen nobele onbekende in het Guldensporenstadion, hij was er in het seizoen 2014-2015 de assistent van Yves Vanderhaeghe. Het duo trok daarna samen naar KV Oostende en daar kon Custovic al even proeven van het werk als T1, toen Vanderhaeghe ontslagen werd. Daarna coachte Custovic ook nog Waasland-Beveren.

Sinds dit jaar is de Bosniër opnieuw in België na een avontuur in China, waar hij assistent was van Ivan Leko. Zaterdag moet Custovic meteen de 3 punten zien te pakken op het veld van Eupen in de strijd om het behoud. Het is nog wachten op officiële bevestiging van de Kerels.