“Achter de voetballer schuilt goede én grappige man”: Gouden Schoen-favoriet Hans Vanaken, gezien door de ogen van drie Clubmedewerkers

Hans Vanaken wint volgende dinsdag zijn derde Gouden Schoen, mag daar nog worden aan getwijfeld? Met Club in de eerste helft van 2024 eerst wonderlijk landskampioen en in de tweede helft in competitie alweer 6 goals en 9 assists én meesterlijk in de straffe Champions League-campagne van Club. Wie anders? In afwachting getuigen drie Club-medewerkers die dagelijks met de zesvoudige landskampioen werken welk een schoon mens achter de voetballer schuilt.

Laatst bedankte Club-icoon Julie Cools Hans Vanaken (32) voor een filmpje dat hij maakte voor een jongentje met leukemie. “Gij zijt een goed mens!” Vanaken antwoordde: “Ik word liever herinnerd als een goed mens dan als een goede voetballer.” Nochtans zó’n goeie voetballer die volgende dinsdag een derde Gouden Schoen kan pakken, maar over zijn voetbalkwaliteiten is alles gezegd en geschreven. Wélk goed, nuchter, slim, grappig… mens het icoon van Club is, weten als geen ander Head Club Media House Justine Rombaut (31), Head of Foundation Peter Gheysen (37) en Communications Director Kirsten Willem (40) . Zij maakten de mens Vanaken afgelopen jaren ook binnen de muren van het Basecamp in Westkapelle bijna dagelijks mee, betere getuigen over Cools’ goeie mens in (wellicht) de nieuwe Gouden Schoen vind je niet.

Hans Vanaken is vooral een nuchter mens

Willem: “Kan ik meteen onderstrepen met mijn eerste kennismaking met Hans, tien jaar geleden. Zoals bij elke nieuwe speler belde ik hem, nog voor de handtekeningen waren gezet, even op voor een paar praktische afspraken. Ik deed intussen al wel honderd zo’n telefoontjes, maar dat met Hans is mij altijd bijgebleven omdat het van de eerste minuut leek alsof ik hem al mijn hele leven kende: zo rustig, zo vanzelfsprekend, normaal… En hij is na tien jaar nog geen zier veranderd. Zoals al die jaren zijn ouders met Lauren en zijn schoonouders bijna elke match in de tribune zitten: zo eenvoudig, zo vertrouwd… Alsof we allen samen vergroeid zijn.”

Rombaut: “Een heel normaal mens, zonder enige kapsones. Je kan niet met elke voetballer over dagdagelijkse dingen, buiten het voetbal, babbelen, met Hans kan dat wel. Zoals laatst onze babbel over reizen, na mijn reisje tijdens de winterstop. Hoe was jouw reisje? In Westkapelle wordt daar wel ruimte voor gemaakt, het moet niet altijd over voetbal gaan. Dat hij bijzonder rationeel is, merk je ook aan de manier hoe hij elke keer weer reageert op een niet-selectie voor de Rode Duivels, voor velen onbegrijpelijk. Simpel: hij wil zich geen zorgen maken over zaken waar hij toch geen controle over heeft. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. We hebben nog niet over de Rode Duivels gepraat, maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen, dat wordt gedacht: een niet-selectie betekent een paar dagen vrij. Want er wordt echt wel aan een moordend tempo gevoetbald, momenteel.”

“Hij is ook buiten het voetbal een op-en-top professional” – Justine Rombaut

Gheysen: “Ik ben al bij Club van 2009, maakte dus al zijn Clubjaren mee en ik verwijs nóg eens naar onze West-Vlaamse nuchterheid. Hij is dan wel Limburger, maar hij is daar een voorbeeld van: bescheiden en nuchter. Limburgers bij Club, dat werkt écht. (lacht) Ik ben blij dat ik door mijn job vaak na een activiteit of een videoboodschap, als we nog eens een babbeltje slaan dat niét over voetbal gaat, de mens achter de voetballer kan leren kennen. Dan merk je meteen welk een nuchtere kerel hij is. Voor de fans is hij dan wel een idool, al zeker voor mijn zoontje dat tijdens de tweede kampioenviering mee op de foto mocht, mét gehandtekend shirt van Hans, hij is vooral een gewoon en bescheiden mens. En na de match altijd meteen zijn rustige zelve. Zelfs na zijn rode kaart in een kerstmatch (26 december 2020, Club-Eupen 3-0, wegens protest, red.) waar hij ziedend over was. Wat niet wegnam dat hij op de speciale shirtveiling achteraf meteen plichtbewust langs kwam om aan zijn tafeltje shirts te signeren. Het is máár voetbal, hé. Er is naast het voetbal nog een leven.”

Willem: “Hij is geen typische voetballer. Indien hij geen voetballer was geworden, zou Hans perfect iemand kunnen zijn met wie je hebt gestudeerd, met een normale job. Met de spelers die hier zo lang zijn, wordt ook een band gebouwd die het professionele overstijgt. En zeker met Hans. Ik was op zijn trouwfeest, hij en Lauren waren op mijn 40ste verjaardagsfeest, onze vrouwen spreken soms eens af…”

Hans Vanaken is een uitzonderlijk warm mens

Willem: “Ik kan mij niet voorstellen dat je problemen met hem kan krijgen…”

Rombaut: “Toen ik hier in maart 2019 begon, was het voor mijn integratie bij Club heel belangrijk dat vooral het groepje Nederlandstaligen Hans, Vossen, Vormer… mij meteen aanvaardden. En daarin speelde Hans toch een belangrijke rol. Hij is ook buiten het voetbal een op-en-top professional. Als we met het Media House last minute een speler nodig hebben voor opnames of foto’s, dan weten we dat we dat áltijd aan Hans mogen vragen. Hij snapt gewoon het belang van ons werk. En zoals hij altijd even babbelt met de kindjes die mee oplopen of met de mascottes, dat zijn kleine dingen die aangeven dat hij ook dat belangrijk vindt. Een warm mens, zeer zeker.”

Gheysen: “Tijdens onze vorige bijeenkomst van Football Memories, voor mensen met dementie, vertelde speciale gast Julien Cools ons precies hetzelfde over Hans. Het typeert Hans, hé. Als boegbeeld wordt hij heel vaak gevraagd voor bijvoorbeeld Make-a- Wish, de vervulling van een laatste wens… zoals hij dan de andere spelers daarin meeneemt: heel mooi. Net zoals dat gebeurt als hij na élke match als afsluiter van de ereronde altijd tijd vrijmaakt om langs te gaan in de rolstoelzone en bij de fans. Op dat vlak is hij echt een leider, hoor. Een perfect ambassadeur van de club ook, die begrijpt wat zijn rol is.”

Willem: “Iemand die zorgt dat iedereen in Westkapelle betrokken is. Na zijn eerste Gouden Schoen organiseerde hij hier uit erkentelijkheid meteen een feestje voor alle medewerkers. Wat Simon Mignolet daarna ook heeft gedaan, trouwens.”

Hans Vanaken is ook een opvallend grappig mens

Rombaut: “Een heel grappig mens. Zijn typische, droge humor, hé.”

Gheysen: “Een speciaal soort humor! (lacht) Een voorbeeld? Zoals hij kan lachen met zichzelf over zijn hoogtevrees. Hij zag een luchtballonvaart die we voor de Charity Night wilden veilen echt niet zitten maar hij kon meelachen met de grappen die erop volgden: is dat podium niet te hoog voor Hans?”

Willem: “Vooral woordgrapjes, hé. En hij verwijst ook graag naar filmpjes van populaire televisieprogramma’s zoals FC De Kampioenen of In de Gloria. Zo kijkt hij graag met de kinesisten naar onnozele YouTube-filmpjes, naar bijvoorbeeld bijzondere uitspraken uit afleveringen van Jambers van twintig jaar geleden, ik zeg maar wat. Waar ze dan een running joke van maken, daar haalt hij dan plezier uit.”

“Hij kon meelachen met de grappen over zijn hoogtevrees: is dat podium niet te hoog voor Hans?” – Peter Gheysen

Rombaut: “En hij kan ook best uitgelaten doen! Op kampioenvieringen en zo. Maar er moet wel schlagermuziek aan te pas komen, dat is de voorwaarde. Best grappig: als na een wedstrijd Nederlandstalige schlagermuziek wordt gespeeld, weet je meteen: Hans mocht kiezen!”

Hans Vanaken is bovendien ook nog een slim mens

Willem: “Wat hem zo typeert: zelfs na verlies kan ik hem na een match áltijd meenemen naar de journalisten. Eenmaal van het veld kan hij alles meteen relativeren. En juist analyseren. Door zijn intelligentie weet hij precies hoe hij euforie of paniek moet temperen. Ik denk ook dat hij zijn carrière te danken heeft aan zijn intelligentie: het is geen toeval dat hij omzeggens nooit geblesseerd was. Wanneer eens wat losser, wanneer voluit…”

Rombaut: “Dat hij slim is, merken we vaak bij opnames waarbij de spelers worden gebriefd wat ze moeten zeggen. Hans hoeft zijn tekstje maar twee keer te lezen en hij kent het feilloos van buiten.”

Gheysen: “Zijn vier deelnames aan De Slimste Mens tonen aan dat hij gewoon ook naast het voetbal een verstandige mens is.”

Willem: “De Slimste Mens was niet echt zijn comfortzone, hij staat heus niet graag in de spotlights. En zijn imago, ‘kijk eens hoe slim ik ben..’, daar is hij ook niet mee bezig. Maar hij quizt nu eenmaal ontzettend graag en wilde dat graag eens proberen.”

Hans Vanaken is een mens die altijd wil winnen

Gheysen: “In al zijn spelletjes zit ook zijn leiderschap: teambuilding.”

Willem: “Als het over wedstrijdjes en spelletjes gaat, is er geen land mee te bezeilen. Maar hij is ook omzeggens onverslaanbaar. Toen ik nog veel padel speelde, heb ik eens een paar partijtjes gespeeld tegen Hans die misschien maar één keer per maand padel speelde. Doe ik dus nooit meer. Het was mega-ontnuchterend, ik werd belachelijk weggespeeld. Of het nu padel, tennis, voetbal, volleybal wellicht… is: met een balletje kan die gast álles.”

“In spelletjes is er geen land mee te bezeilen” – Kirsten Willem

Rombaut: “Altijd in alles de beste willen zijn, typeert hem ook zeer. Dat merk je op het veld maar daarbuiten ook. Als ze een tekstje moeten leren, volgt al snel: ik was toch de beste, hé? Dan zeg ik wel eens: Hans, niet álles is een wedstrijd, hé! (lacht) Dat hij verzot is op spelletjes is bekend, dat hij in álles goed is – kaarten, darts, biljarten, FIFA games … – misschien minder. Ík zou het in elk geval in geen enkel spelletje durven opnemen tegen Hans.”