Abu Francis werd een vaste waarde bij Cercle Brugge: “Nog acht matchen om bij eerste acht te eindigen”

Door het uitvallen van Leonardo Da Silva Lopes heeft Abu Francis bij Cercle Brugge ondertussen zijn vaste stek. De 21-jarige Ghanees is een veelzijdige middenvelder die zich ook offensief laat zien bij het geven van een pre-assist. “De automatismen zijn er. We geraken meer en meer op elkaar ingespeeld. Ik weet ondertussen heel goed wie wat gaat doen in bepaalde spelsituaties.”

Abu Francis kwam over van FC Nordsjælland en ondertekende bij Cercle een contract tot 2025, met een optie voor een bijkomend seizoen. Bij de Deense club werd hij drie jaar aanzien als een groot talent maar de Ghanees koos in augustus 2022 voor groen-zwart nadat hij eerder al zinde op een nieuwe uitdaging. Hierdoor verdween hij bij Nordsjælland uit de ploeg en miste hij bij Cercle in het seizoenbegin wat wedstrijdritme. Tegen Union mocht hij de geschorste Charles Vanhoutte vervangen. De week nadien op Oostende bleef hij naast de aanvoerder staan en werd Leonardo Da Silva Lopes bankzitter. Toen de Portugees geblesseerd geraakte bleef Muslic het vertrouwen behouden in Abu, ook boven Hannes Van der Bruggen. “Geen enkele speler mag er vanuit gaan dat hij zijn plaats binnen het elftal heeft gevonden. Je kan er gemakkelijk weer naast vallen”, beseft de Ghanees. “Dit sterkt mijn motivatie. Ik weet zeer goed dat bij een mindere wedstrijd twee of drie andere spelers staan te wachten om mijn plaats in te nemen.”

Landgenoten in België

Zondag was er de Brugse derby. Voor Francis was het een ontmoeting met zijn landgenoten Kamal Sowah en Denis Odoi van Club Brugge. Ook de Nigeriaan Raphael Onyedika was voor hem geen onbekende. “Ik speelde nog tegen hem in Denemarken toen hij voor FC Midtjyland uitkwam en met Kamal, die net als ik van de academie komt, zijn we geregeld wel eens samen. Jammer dat we de match tegen hen niet konden winnen. We hadden nochtans een pak open kansen die we moesten afmaken. Als je niet kan winnen, moet je er uiteindelijk voor zorgen dat je niet verliest.”

Het Belgische voetbal was Abu voor zijn komst naar Cercle niet vreemd. “Ik ken Majeed Ashimeru van Anderlecht. Hij vertelde mij meer over het niveau hier, hoe goed het wel is. Een andere landgenoot met wie ik contact heb en die dit kon bevestigen is Isaac Nuhu van Eupen. Beiden ken ik nog van voor ik tien jaar was. We maakten toen deel uit van een voetbalschool die eigendom was van Feyenoord Rotterdam.”

Tegen Club hadden we veel open kansen, die moesten we afmaken

Abu Francis is geboren in Kumasi, de op een na grootste stad in Ghana, en groeide op in Old Tafu. Daar leerde hij voetballen en werd er als een elfjarige opgemerkt door scouts van de academie van Right to Dream. Men begon er op kleine schaal met de opleiding van jonge talentvolle voetballers. In 2010 werd een nieuwe faciliteit geopend in de oostelijke regio van Ghana, in Akosombo, op twee uur rijden van de hoofdstad Accra. Francis maakte daar deel van uit. “Die academie is er uiteraard niet voor iedereen. Ze kijken bij je selectie of je potentieel hebt als voetballer. Daarnaast spelen je karakter, je achtergrond en uiteraard je schoolresultaten een belangrijke rol. Ze bekijken hoe ambitieus je bent. Ik slaagde in de testen en kreeg er een studiebeurs voor vijf jaar. Op vijftien- of zestienjarige leeftijd kan je dan bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Als een achttienjarige is dat naar FC Nordsjælland.”

Top acht is doel

Daar maakte Francis op die leeftijd meteen zijn debuut bij het eerste elftal. Bij Cercle heeft hij alvast een doel: een plaats in de Europe Play-Offs. Er volgen nu acht matchen om een stek bij de eerste acht te bemachtigen. “Als we met de ervaring en de instelling spelen zoals tegen topteams als Union, Gent en Club dan maken we aanspraak. We moeten verder als een hecht team en die top acht als een opportuniteit aanzien.”

Abu is een jonge dynamische middenvelder die tijdens de afgelopen seizoenen in Nordsjaelland op verschillende posities z’n potentieel heeft laten zien. Als linksbuiten, op de acht, daarvoor op de negen. Hij is dus polyvalent. Zijn geliefkoosde positie blijft de zes met offensieve accenten. In de derby was hij goed voor de lange pas richting Thibo Somers die op zijn beurt een assist leverde aan Kévin Denkey. Het was niet de eerste keer dat de Ghanese middenvelder voor een pre-assist zorgde. “Dat klopt. Ik probeer telkens de opening te vinden. Dat was nu de derde of de vierde keer. We begrijpen elkaar. We zijn uitstekend op elkaar ingespeeld en kennen onze taken. Verder is het spel van Cercle vergelijkbaar met hoe ik in Denemarken voetbalde. Met een hoge pressing.”

Getalenteerd tekenaar

Naast voetballen kan Francis nog iets anders. In zijn woning in de Brugse binnenstad is hij een uitstekend tekenaar. Voornamelijk van portretten in zwart-wit. “Ik heb dat mee van mijn oom”, vertelt Abu. “Hij was tevens een voetballer, maar had ook oog voor kunst. Ik heb zijn passie overgenomen en was er al in de lagere school mee bezig. Bij Right to Dream was er een kunstleraar die mij hielp om nog een beter resultaat te bekomen. Hij leerde me hoe ik de tekening kon perfectioneren zodat die er net als de persoon kon uitzien. Verder hangt het af of ik in de stemming ben om te tekenen. Als die interesse er is, duurt het ongeveer vier dagen om iets klaar te hebben. Als ik er een mag uitkiezen, is mijn tekening van de Amerikaanse rapper 2Pac (zie foto, red.) de mooiste. Ik had toen meer en beter materiaal om het tot iets moois te brengen”, besluit Francis. (ACR)

Het tekenwerk van Abu Francis is terug te vinden op zijn Instagram onder de naam artwork_a.f.