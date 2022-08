Abu Francis is tweede nieuwkomer op één dag voor Cercle Brugge

Enkele uren nadat Cercle Brugge bekendmaakte dat het met Yann Gboho een nieuwe spits had aangetrokken werd een tweede nieuwkomer voorgesteld: de 21-jarige middenvelder Abu Francis. De Ghanees komt over van het Deense FC Nordsjælland en ondertekende een contract bij Cercle tot 2025, met een optie voor een bijkomend seizoen. Hij zal bij de groep aansluiten van zodra alle administratieve zaken zijn afgerond.

Francis (1m82) werd geboren in Ghana en maakte deel uit van de academie van Right to Dream en trad in de zomer van 2019 toe tot FC Nordsjælland. Daarvoor, in juli 2017, had hij reeds een reserveteamwedstrijd voor de club gespeeld en drie wedstrijden voor de U19’s in de Torneo di Viareggio in maart 2019. Tijdens het spelen van Right to Dream werd Francis onder meer uitgeroepen tot beste speler op een J-League Youth-toernooi in Japan. Hij scoorde twee doelpunten in de finale en hielp zijn team mee aan de titel.

“Dynamische middenvelder”

Hij debuteerde in juli 2019 bij FC Nordsjælland in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Even later maakte Nordsjælland bekend dat ze het contract van Francis hadden verlengd tot juni 2023. Een jaar eerder kiest hij nu dus voor groen-zwart.

Francis speelde in totaal 60 wedstrijden voor de A-ploeg van Nordsjaelland. Zeven keer vond hij de weg naar doel, vijf keer gaf hij de beslissende laatste pass. “Abu is een jonge dynamische middenvelder die tijdens de afgelopen seizoenen in Nordsjaelland op verschillende posities z’n potentieel heeft laten zien. We geloven dat concurrentie binnen de groep het niveau zal verhogen en ook meer mogelijkheden en alternatieven zal geven aan de technische staf”, aldus technisch directeur Carlos Avina.

Zaterdag tegen Genk

Zowel Gboho als Francis zijn nog niet speelgerechtigd op Genk, waar Cercle zaterdagavond op de vijfde speeldag in actie komt. In de selectie ontbreekt Kehrer met een spierblessure. Voor Miangue komt de wedstrijd te vroeg. Sousa en Utkus zijn zoals bekend lange tijd out.

Dit zijn de namen: Majecki, Warleson, Langenbick, Heitor, Daland, Popovic, Decostere, Velkovski, Torres, Ravych, Hotic, Vanhoutte, Lopes Da Silva, Van der Bruggen, Denkey, Deman, Somers, Ayase en Sampers. (ACR)