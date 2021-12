Abdelkahar Kadri: het Barçaprofiel van KV Kortrijk, Algerijnse spelmaker stond ook in de belangstelling van Ajax

Abdelkahar Kadri (21) genoot bij Paradou AC interesse van onder meer Ajax, maar tekende uiteindelijk voor vijf jaar bij KV Kortrijk. Omdat hij zelf nog geen interviews geeft: een verhaal over de fijnbesnaarde Algerijnse middenvelder. “Dit is een goeie stap voor zijn ontwikkeling”, zegt sportief manager Rik Foulon.

Zijn transfer halverwege augustus ging niet onopgemerkt voorbij: Gert Verhulst zou al in het Guldensporenstadion gesignaleerd zijn om te zien of er toekomstmuziek in die Kortrijkse K3 zit, lazen we in Sport/Voetbalmagazine. Of Abdelkahar Kadri goed kan zingen, weten we niet, maar dat hij geen voetballer van dertien in een dozijn is, bleek toen al uit filmpjes over hem die op het internet circuleerden: snel, wendbaar, vaardig, proactief en aalglad aan de bal.

De Algerijnse krant La Gazette du Fennec omschrijft hem als een Barçaprofiel en meldde in maart dat hij interesse genoot van Ajax. De speler bevestigde dat toen op zijn Instagramverhaal. We wilden hem graag vragen waarom hij uiteindelijk naar KVK kwam, maar Abdel had daar geen zin in. “Hij gaf nog maar één interview, aan de Algerijnse televisie, in het Arabisch”, aldus perschef Eddy Soetaert. “Ik was erbij, maar wat hij toen verteld heeft, zou ik je niet kunnen zeggen.” (lacht)

Taallessen

“Hij spreekt wel Frans, maar met een sterk Algerijns accent”, zegt sportief manager Rik Foulon. “Soms begrijp ik het ook maar half, omdat zij sommige letters inslikken en hun intonatie anders is. Hij volgde hier al taallessen, maar misschien vindt hij zich nog niet vlot genoeg in het Frans om journalisten van antwoord te dienen.”

Dat Ajax hem opmerkte, verwondert hem niet. “Zo’n kleine, vinnige, creatieve spelertjes springen in het oog, die hebben iets meer dan een ander. Toen hij ons voor het eerst opviel, was hij 19 jaar en vonden we het te vroeg, maar vorig seizoen was zijn evolutie opmerkelijk.”

“Naar Europa komen is voor zulke jongens niet evident, want ze moeten wennen aan een andere cultuur, aan andere gewoontes, andere weersomstandigheden, meer druk, veel fysieker voetbal en meer tactische richtlijnen. Dit is een goeie stap voor zijn ontwikkeling. Met KVK maakte hij geen financiële, maar een sportieve keuze.”

Volgens Transfermarkt kost Kadri 500.000 euro. “Veel meer kunnen wij niet geven”, lacht Rik Foulon. “Wij moeten creatief zijn, ook in het onderhandelen van transferovereenkomsten en dat is het werk van Matthias Leterme.” KVK haalde al eerder een speler bij Paradou AC: Youcef Atal, die het verkocht aan OGC Nice. “Het zijn verschillende profielen, maar wat beiden typeert, is: snelheid, volume, nooit afgeven, altijd aanspeelbaar en vooral het initiatief dat ze aan de bal nemen.”

Lichter lichtgewicht

KVK presenteerde Kadri in augustus als een speler die heel snel het niveau van de Belgische competitie moet kunnen oppikken. “Zijn technische kwaliteiten zijn uitzonderlijk”, zei de toenmalige T1 Luka Elsner. “Ik ben blij met zijn komst, hij zal alleen nog maar groeien.”

Eind augustus al viel hij tegen KV Mechelen in en hij zorgde meteen voor de assist bij de gelijkmaker. De week erna, in Leuven, mocht hij starten, maar dat bleek te vroeg te zijn. Eind oktober, tegen KVO, kreeg hij een nieuwe kans en sindsdien verscheen hij al elke keer aan de aftrap. Intussen telt hij drie assists en in de beker tegen Knokke maakte hij zijn eerste doelpunt.

“Kadri is echt een talent én een vriendelijke, speelse jongen”, zegt aanvoerder Kristof D’haene. “Als hij de voetjes op de grond houdt, kan hij een mooie carrière maken. Hij is nog een lichter lichtgewicht dan ik (lacht) en had wat moeite met het ritme en onze fysieke competitie, maar iedereen is overtuigd van zijn kwaliteiten. Als hij luistert naar de trainer en naar ons komt het wel goed met hem.”

Werkpunten

Wat opvalt als je de filmpjes van zijn prestaties in Algerije vergelijkt met deze bij KVK, is dat hij daar als centrale middenvelder lager in balbezit kwam en meer spelers voor zich had om mee te combineren dan hier als tien achter de diepe spits.

Kristof D’haene: “Misschien dat hij met een tweede tien naast zich beter zou renderen, omdat hij dan meer zijn combinatiespel zou kunnen spelen.”

Rik Foulon: “Als je hem lager zet, moet hij daar absoluut balverlies vermijden, door de juiste keuzes te maken, en dat is een van zijn werkpunten. Het gaat hier allemaal veel sneller, met meer pressing, en als lichtgewicht moet hij daar nog aan wennen. Maar ook als hij hoger staat, is hij nuttig: hij is aanspeelbaar tussen de linies en kan met zijn traptechniek en klare kijk een balletje klaarleggen. Als je uit een competitie komt waar je een vedette was en het in je nieuwe omgeving niet zo vlot loopt, is dat soms niet makkelijk te verwerken. Maar ik ben blij met hoe het momenteel loopt. Dat is dankzij het werk van de staf en de medespelers.”

Messaouidi

Met Karim Belhocine heeft Kadri in Kortrijk intussen een coach van Algerijnse afkomst. “Of dat voor een bijzondere band zorgt, zou je hem moeten vragen”, aldus de Belhocine. “Een vader-zoonrelatie? Neen hoor, geen andere relatie dan met andere jonge talenten die ik probeer te helpen bij hun ontwikkeling. Het potentieel is er, hij is een leuke jongen die zich leergierig toont, en perfectionistisch is zelfs. Waar zijn limieten liggen, kan ik niet zeggen. Step by step, hé.” (lacht)

Kadri woont in een flat in het stadscentrum. Arabisch kan hij bij KVK spreken met zijn landgenoot Bilal Messaouidi (23), die eind augustus van de Algerijnse club JS Saouro overkwam en met wie hij in Kortrijk een onafscheidelijk duo vormt. Dat Messaouidi nog geen minuut speelde, wekt de indruk dat hij gehaald werd om Kadri te steunen. “Neen, hoor”, zegt Rik Foulon. “Ook hij moet zich hier ontwikkelen tot een waardevolle speler.”

