Abdelkahar Kadri, de Algerijnse ster van KV Kortrijk voor wie Club moet vrezen: “Van zijn makelij lopen er in België niet veel”

Interviews geeft hij nog altijd niet. Maar sinds hij hersteld is van zijn zware knieblessure laat Abdelkahar Kadri (22) met steeds meer weerklank zijn voeten spreken. “Amai, wat kan die kleine toch voetballen!”, luidt het in de spelersgroep van KV Kortrijk. En door het uitvallen van Selemani vorige zaterdag wordt de jonge Algerijn meer dan ooit de patron die KVK in eerste moet houden. Waarop KVK véél geld van de fijnbesnaarde spelmaker hoopt te maken. Vijf getuigenissen, vijf lofbetuigingen.

Ex-coach en landgenoot Karim Belhocine: “Een mix van Iniesta en Xavi”:

“Wat jullie tegen Zulte Waregem van hem zagen, wist ik al van in het begin. Ik kende Kadri al van bij Paradou AC, de Algerijnse club waar hij vandaan komt. Toen ik vorig seizoen trainer werd bij Kortrijk, besprak ik met hem twee werkpunten om in Europa te kunnen slagen: zijn defensief positiespel verbeteren en op de eigen helft rustiger en efficiënter worden, want hij stak veel risico in zijn spel.”

“Ik zette hem eerst op de tien, maar zag snel dat hij de behoefte had om veel de bal te raken en die lager op het veld te komen zoeken. Met een man in zijn rug hield dat veel gevaar op balverlies in. Daarom zette ik hem lager, als acht of tweede zes, van waar hij met het spel voor zich de bal hoger kon brengen, met een pass of een loopactie een linie kon uitschakelen.”

“Dit seizoen begon hij fantastisch aan de voorbereiding, maar hij geraakte op stage in Nederland bij het draaien geblesseerd aan de knie. Het verdict: operatie en zes maanden out. Terwijl sommigen dan met tranen in de ogen staan, zei hij meteen: Ik zal harder werken en sterker terugkeren. Dat getuigt van zijn sterke karakter. Je moet weten: al die talenten die van Paradou AC komen, zijn jongens die thuis geleerd werden dat ze moeten werken om iets te bereiken. Zij willen absoluut ook voor hun familie slagen en in moeilijke momenten denken ze daaraan. Hij heeft een groot potentieel en legt zichzelf geen limieten op. Kadri is een beetje een mix van het type kleine middenvelders als Iniesta en Xavi van wie het heel moeilijk was om een bal af te pakken. Hij heeft veel gewerkt op fysiek vlak, heeft krachtige dijen en doet zijn defensief werk. Ik denk dat het seizoen helemaal anders zou zijn verlopen met hem erbij, want het was de bedoeling dat hij de patron ging worden. Hij voelt zich super in Kortrijk en is door iedereen graag gezien. Dat hij geen interviews geeft, is misschien uit voorzichtigheid. Want hij is zeker niet introvert. In de kleedkamer is hij heel open en maakt hij plezier met iedereen.”

Ex-ploegmaat Michiel Jonckheere: “Een van de beste met wie ik ooit trainde”

“In spelletjes vier tegen vier of vijf tegen vijf is het een van de beste spelers met wie ik ooit speelde. Hij was onhoudbaar, omdat hij technisch zo onderlegd is, klein en wendbaar is en zo makkelijk draait en keert. Je kon de bal nooit afpakken. In elf tegen elf vond ik dat hij toen voor iemand met zijn kwaliteiten nog wat efficiëntie miste en te weinig rendement haalde. Soms was hij ook niet genoeg aanwezig. Dat was niet onlogisch: voor zo’n jonge speler die uit Algerije komt, is onze competitie geen cadeau.”

© BRUNO FAHY BELGA

“Zijn wisselvalligheid kwam dus zeker niet omdat het in zijn hoofd niet goed zat. Integendeel: hij is iemand die zich altijd inzet, het volume heeft om de hele wedstrijd te blijven lopen én in duel zijn lichaam goed gebruikt. Nu zie je dat hij groeit en meer verantwoordelijkheid opneemt. De volgende stap is een constante leggen in zijn prestaties. Dat betekent: meer wedstrijden spelen zoals tegen Zulte Waregem. Ik ben ervan overtuigd dat hij dan goed zal zijn voor zes, zeven goals en evenveel assists per seizoen.”

“Het is een speler met heel veel mogelijkheden, vooral omdat er volgens mij een goeie kop opstaat. Je kan hem op verschillende posities zetten: op acht, als tweede zes en zelfs als flankspeler in een bepaalde rol. Iedere trainer heeft het voor zo’n speler, ook voor het werk dat hij bij balverlies doet. Ik heb ook nooit geweten dat hij het op het vlak van discipline liet afweten. Hij was rustig in de kleedkamer, vriendelijk in de omgang met andere spelers en correct tegenover de staf. Alles wat je van een voetballer verlangt, heeft hij.”

Sportief manager KVK Rik Foulon: “Dat zo’n speler in het oog springt, is logisch”

“Hij heeft heel snel begrepen dat hij zich moest aanpassen en vooral moest zorgen dat hij positioneel goed stond en zich ook bij balverlies nuttig moest maken. Het is een slim baaske, hij pikt de dingen snel op. Zijn spel is niet zonder risico, maar hij lijdt nu minder balverlies en slaagt er ook in ballen te recupereren.”

“In het begin stond hij op tien, maar hij bleek geen speler die op zijn best is als hij met de rug naar doel tussen de lijnen de bal komt vragen en van daaruit zijn actie maakt. Hij is veel sterker als hij zijn voetbal kan brengen met het spel voor zich. Van daar kan hij met zijn balvastheid en balvaardigheid, zijn snelheid, zijn creativiteit en zijn finesse in zijn passing makkelijk een linie breken. Hij schakelt heel snel een man uit. Die versnelling maakt hem zo interessant.”

“Jammer van zijn blessure, want hij had dit seizoen van grote waarde kunnen zijn voor het elftal. Out van voor de start van de competitie tot nieuwjaar, dat kwam heel ongelegen en was een domper voor de groep. We hebben hem gemist. Ook omdat hij iemand is met de leiderscapaciteiten om de patron van de ploeg te worden. Het is een jongen met karakter, die heel zelfbewust is en zich op alle vlakken laat gelden. Dat zo’n speler in het oog springt, is logisch. De Belgische competitie bestaat vooral uit spelers met loopvermogen, duelkracht, power en eentijdsvoetbal. Van de makelij van Kadri zijn er hier niet zoveel.”

“Hij kan zeker een hoger niveau aan” – analist Francky Dury

“Ik was onder de indruk van zijn prestatie tegen Zulte Waregem onlangs. De manier waarop hij in de combinatie het eerste doelpunt maakt, is klasse; en hoe hij bij de derde goal wegdraait van Sissako en Avenatti bedient, is gewoon top. Zijn grootste kwaliteit is zijn acceleratie met de bal aan de voet. Vanuit een georiënteerde balaanname kan hij geweldig versnellen en een actie maken. Dat betekent dat hij sneller denkt dan de tegenstander, weet waar de ruimte ligt en wat hij gaat doen. Hij kan centraal op het middenveld goed de relais maken.”

“Hij denkt sneller dan de tegenstander”

“Door de combinatie van zijn balvastheid, lichaamscoördinatie, wendbaarheid en versnelling kan hij zijn technisch vermogen in heel veel goeie verticale acties omzetten. Het is iemand met heel veel kwaliteiten die in België zeker op een hoger niveau meekan. Mocht hij de kans krijgen om naar Gent of zo te gaan, dan zou ik dat doen. Ik denk dat Kortrijk in de problemen is gekomen doordat hij is uitgevallen. Johan Cruijff zei altijd: als je de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Ik voeg daar nog een regel aan toe: als je de bal in de ploeg kunt houden, sta je ook juist bij balverlies.”

Ploegmaat Kristof D’haene: “Eerst hier een topclub, dan het buitenland”

“Jammer van die blessure, want anders stond hij nu waarschijnlijk al iets verder. Ik denk dat we nog niet alles van zijn kunnen gezien hebben. Op training doet hij soms acties waarvan de hele groep zegt: amai, wat kan die kleine toch voetballen! Als je zijn assist op Avenatti in Waregem ziet, weet je: je moet hem bij wijze van spreken omverschoppen om hem tegen te houden. Hij is ongelooflijk balvast en met zijn versnelling kun je hem niet pakken, dat ervaren wij genoeg op training.”

“Pas op: hij is klein, maar het is een stevig baaske. Hij staat sterk op zijn benen. Qua tactiek is hij er veel op vooruitgegaan én hij speelt sneller de bal dan in het begin, zoekt sneller de één-twee. Als hij zoals in Waregem met een goal en een assist efficiënt begint te worden, zal hij helemaal klaar zijn voor een stap hogerop.”

“Het is een fantastische voetballer. Hij steekt er bij ons bovenuit. Waarschijnlijk is hij al te goed om nog bij ons te zitten, maar we zijn blij dat hij er nog is. Het is ook een topkerel, iemand die zijn job serieus neemt en met wie je eens kunt lachen. Als hij zo voortdoet, zal hij een hele mooie carrière maken. Ik zeg vaak tegen hem: voetjes op de grond! Bij een ploeg die meer de bal heeft dan wij, zullen zijn kwaliteiten nog meer tot hun recht komen. Ik ben benieuwd naar zijn toekomst. Daar praat ik soms met hem over. Misschien is het best om eerst te bevestigen bij een topploeg in België. Als hij ook daar uitblinkt, dan weet ik niet waar hij zal eindigen.”