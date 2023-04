Aanvoerder Jelle Vossen staat voor do-or-diewedstrijd tegen Cercle Brugge: “Geen seconde bezig met wat op andere velden gebeurt”

Zulte Waregem en aanvoerder Jelle Vossen maken zich op voor de apotheose van het seizoen: de slotwedstrijd tegen Cercle Brugge. De opdracht is glashelder: winnen en dan is er nog kans op het behoud. Kan Essevee de verrijzenis helemaal waarmaken? “Het is dé match van het jaar. Als het lukt, dan is een heel matig seizoen mooi afgesloten en een mirakel voltrokken”, zegt de kapitein.

Hoe is het, Jelle? Ik neem aan dat het een heel ander gevoel is na elf weken zonder driepunter.

“Het was een aangenamere week dan we gewoon waren, hè. Alles was wat rustiger meer ontspannen. Dat doet deugd.”

Ben je al een beetje komen van die ruime 1-5-zege op Eupen?

“Op het einde van de rit levert die overwinning ook drie punten op. Maar voor het gevoel is het leuk om met vijf goals te winnen en dat geeft ons het nodige vertrouwen.”

Was je verrast dat die vrije trappen van Ruud Vormer steeds zo gevaarlijk waren omdat Eupen zo hoog verdedigde?

“Op zich niet echt. We hadden daar specifiek op getraind omdat we wisten dat ze zo hoog gingen staan. Dan was het kwestie van met de juiste timing in de rug op te duiken. Dat lukte een paar keer héél goed. Het is leuk om zaken uit te voeren in het weekend waar je tijdens de week op geoefend hebt. Dat is ook een compliment aan de staf.”

Buitenstaanders snappen het niet goed, hoe komt dat dan, dat jullie nu wel zo vlot kunnen winnen?

“Het ging vlot, ja. We waren heel efficiënt. Dat is voor een deel onze verdienste. Maar we moeten ook realistisch zijn: Eupen stond niet geweldig te verdedigen. Het is een combinatie van die twee.”

Heeft het misschien te maken met het feit dat jullie op afzondering trokken?

“Het zou niet ideaal zijn om op zaterdag nog 2,5 uur op de bus te zitten. Dus het was een logische keuze om op hotel te trekken. Misschien zorgt dat bij enkele jongens voor wat extra focus. Langs de andere kant: het belang van deze wedstrijd was zo groot dat het niet normaal zou zijn als je er niet 100% met je gedachten bij bent. Het blijft toch een andere beleving, want je bent de dag op voorhand al samen.”

De fans waren in grote getale aanwezig, maar liefst elf bussen. Maar ze geraakten er niet op tijd, waardoor de wedstrijd een kwartier later startte.

“Dat is een beetje vervelend, want je zit met een vast stramien dat dan onderbroken wordt. Maar goed, voor Eupen was het hetzelfde. Het was een logische beslissing, die fans hadden 2,5 tot 3 uur in de bus gezeten. Als ze dan een deel van de match zouden missen…”

“Ze waren met heel veel. Het geeft je als speler een boost dat het uitvak vol zit tijdens de verste verplaatsing van het seizoen. Het was voor hen ook een leuke namiddag, als je bij de rust al 0-4 op voorsprong staat. Dan is het 90 minuten feest.”

We kunnen er niet rond, Ruud Vormer was goed voor drie assists en één doelpunt.

“Als je naar zijn statistieken gaat kijken doorheen zijn carrière, heeft hij al mooie cijfers verzameld. Ruud weet hoe hij die bal daar moet leggen. En we hebben jongens die het kunnen afmaken. Gevaarlijk zijn op stilstaande fase is al het hele seizoen één van onze grote krachten.”

Onder D’Hollander wordt er met vier achterin gespeeld en er is precies meer stabiliteit?

“Het maakt niet zo veel uit met wie je achterin staat. Het gaat om de manier hoe je dat invult. De taken zijn nu heel duidelijk en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op. Daardoor kunnen we iets hoger opschuiven en verder van ons doel spelen, waardoor we minder snel in de problemen komen. Onder D’Hollander kunnen we meer gebruikmaken van de snelheid van Ndour en Fadera. Zo kunnen we op meerdere manieren gevaarlijk zijn. Terwijl we vroeger net iets te snel de lange bal hanteerden en hoopten op die tweede bal.”

Jij kreeg van D’Hollander ook de aanvoerdersband. Doet dat iets met een speler?

“Sammy Bossut viel naast de ploeg, waardoor ik een rijtje opschoof in de pikorde. Onder Leye was ik ook vicekapitein. In principe was dat een logische voorzetting. Ik blijf dezelfde speler en ik probeer die rol met plezier te vervullen.”

“Het is geen onmogelijke opdracht om thuis te winnen tegen Cercle”

Hoe bereiden jullie zich voor op dé match van het seizoen?

“Het aangewezen om hetzelfde te doen als wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Het is sowieso dé match van het jaar. Het hele seizoen staat of valt met die ene wedstrijd. Het zou raar zijn om nu gekke of andere dingen te gaan doen. Misschien gaan we zondag even op hotel en komen we van ’s middags samen.”

Hoe schat je Cercle Brugge in? Zij spelen nog voor Play-off 2, of is dat niet belangrijk?

“Wij moeten niet te veel bezig zijn met tegen wie we spelen. Of dat nu Cercle Brugge, Seraing of Club Brugge is… We weten wat we moeten doen en dat is winnen. Cadeautjes worden in het voetbal vandaag niet meer uitgedeeld. We zullen nog beter moeten doen dan op Eupen. Het is geen onmogelijke opdracht om thuis te winnen tegen Cercle Brugge.”

Het wordt een gekkenhuis, maandag was het stadion al uitverkocht.

“Dat zullen we nodig hebben. In Eupen waren de fans al door het dolle heen en we hadden toen in feite nog niks bereikt. Ik denk dat er velen niet kunnen wachten tot het zondag is en wij als spelers ook niet. Ik denk dat alle supporters, of neem maar heel Waregem, er heel veel zin in hebben en hopen dat we dit tot een goed einde kunnen brengen.”

Zullen jullie op de hoogte zijn van wat er op andere velden gebeurt?

“Daar gaan we geen seconde mee bezig zijn en dat komt niet tot in onze kleedkamer. Op wat anderen doen, hebben geen vat.”

Hoeveel procent kans geef je Zulte Waregem om de verrijzenis tot een goed einde te brengen?

“Daar een percentage op plakken, is heel moeilijk. We maken een goeie kans, maar Cercle is een prima ploeg. We zullen het zelf moeten forceren. We zijn halverwege en moeten nu die finale winnen.”

Jullie slikten 75 tegendoelpunten, eigenaardig dat jullie nog meedoen voor het behoud, niet?

“Dat is ook zo. Maar dat kan ook een motivatie zijn, als je die cijfers ziet. We hadden elf wedstrijden niet meer gewonnen, dat zijn statistieken waarmee je zeker zakt, zeker met drie dalers. Op dit moment kunnen wij ons redden met dertig punten. Het is heel onwaarschijnlijk, maar het kan wel allemaal. Het zou een mirakel zijn.”

Stel dat het mislukt, kun je er dan mee leven?

“Nee, dat zou als falen aanvoelen. Maar ik weiger om aan een doemscenario te denken. Ik ben positief ingesteld.”