Aanvaller Jens Naessens over ex-club Essevee: “Redding wordt niet simpel”

Jens Naessens volgt Zulte Waregem en Westerlo nog op de voet. De 31-jarige aanvaller, nu aan de slag bij Lierse Kempenzonen in 1B, speelde voor beide ploegen. “Westerlo heeft veel geïnvesteerd, door de Turkse overname; het wordt een vrij rustig seizoen. Essevee doet het met de middelen die het heeft. De redding wordt niet simpel.”

In een verleden droegen Jens Naessens en Mbaye Leye samen de aanval aan de Gaverbeek. Hij speelde er van juli 2011 tot augustus 2014, nadat hij vanuit de jeugd was doorgestroomd, en in het seizoen 2016-2017, op uitleenbasis. Dezer dagen is Leye coach bij Essevee. “Na zijn aanstelling was ik meteen benieuwd hoe hij het zou doen. Voorlopig is het een moeilijk seizoen”, zegt Naessens.

Het moet toch vreemd zijn om Leye in de dug-out te zien. “Ik denk dat het voor pakweg Bossut nog veel raarder is. Hij zag Mbaye een paar keer vertrekken en terugkeren. Tijdens de voorbereiding hoorde ik Sammy en hij was positief. Ik voel wel dat het vertrouwen in Waregem niet honderd procent is. Nu komen er een paar rechtstreekse concurrenten aan. Vroeger slaagde Essevee erin om de scheve situatie toch recht te zetten. Het wordt niet simpel, met drie zakkers. Ik hoop dat het zich redt; het zou raar aanvoelen mocht de club degraderen.”

Wie is dat?

Nochtans oogt de kern sterker dan vorig seizoen. Naessens weerlegt dat. “Als ik naar de ploegopstelling kijk, denk ik vaak: wie is dat? Er zijn veel spelers niet vertrouwd met de Jupiler Pro League. Het is soms beter om dichter bij huis te blijven. Aanvallend wringt het schoentje een beetje. Misschien kan Zinho Gano ingezet worden? Hij zit in de B-kern. Dat is de keuze van de trainer…”

Zulte Waregem gaat op bezoek bij promovendus Westerlo. Daar verdiende Naessens van juli 2017 tot augustus 2019 zijn boterham. De Kemphanen staan nu op een elfde plaats. Recent wonnen ze van Anderlecht en Charleroi.

“Toen ik er was, heerste er een Vlaamse sfeer. Ik heb nog veel contact met Lukas Van Eenoo. Hij zegt me vaak dat de Turkse investeerders wel heel zot aan het doen zijn, en dat er veel kernspelers zijn. De charme van Westerlo is een beetje aan het verdwijnen. Dat is quasi overal het geval in 1A en 1B, jammer genoeg.”

De drempel van 1B naar 1A is volgens Naessens niet zo groot meer. “Kijk naar OHL, Union en Beerschot: allemaal deden ze het goed in hun eerste seizoen. Een pronostiek voor zaterdag? Realistisch gezien wordt het moeilijk voor Zulte Waregem. Ik denk dat het 2-0 wordt, al hoop ik natuurlijk dat Essevee punten pakt. Die club ligt me nauwer aan het hart dan Westerlo, ook al kende ik in de Kempen twee mooie jaren. Maar je kunt dat niet vergelijken met wat ik meemaakte bij Essevee.”

Realistisch

Naessens klom bij Lierse Kempenzonen vorig seizoen op van invaller tot sterkhouder, nu maakte hij nog geen minuut vol. “Het is een kloteseizoen. Ik sukkel met een ontsteking in de pees van mijn enkel en kan niet voluit gaan. Dat is de keerzijde van het voetbal zeker, en het wat ouder worden? Of ik nog droom van een terugkeer naar 1A? Ik ben realistisch. Eerst weer topfit worden.” (JC)

Zaterdag 1 oktober om 18.15 uur: Westerlo Zulte-Waregem