Aan Club om de stiefmoederlijke behandeling het zwijgen op te leggen via overwinningen en veel goals

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Bastion

Iedereen met een hart voor Club heeft eindelijk weer alle goeie moed bijeengeraapt. Ondanks het feit dat we bijlange nog niet in de buurt van het verwachtingspatroon komen die we voor onszelf hadden geschetst, begint Club met de winter voor de deur tekenen te tonen van beterschap na overwinningen in Leuven en Besiktas en thuis tegen Standard en Zulte Waregem. Je kan die temperatuur tegenwoordig het beste opmeten aan de hand van de lullige commentaar bij de prestaties van blauw-zwart op de sociale mediakanalen van Sporza, ondertussen zowat uitgegroeid tot het grootste mauve supportersbastion van het land. Als Brandon Mechele na de match in Besiktas daarop openlijk wat respect vraagt voor Club-spits Thiago dan weet je dat we ver van huis zijn. De partijdigheid bij de staatszender waar ook doodleuk de vrouw van de niet-uitvoerende voorzitter van Anderlecht haast iedere avond de plak zwaait, is stuitend. Aan Club Brugge om de stiefmoederlijke behandeling het zwijgen op te leggen via overwinningen en veel goals. Maar daar heb je natuurlijk een perfect functionerend VAR-systeem voor nodig en een scheidsrechterskorps dat niet loopt te slapen.

Spoken

In Mechelen speelde Club 70 minuten als een natte krant. De signalen waren er al voor de match toen we de ploegopstelling onder ogen kregen: trainer Deila zal wel beter de fysieke parameters van zijn spelers kennen dan de fans, maar voor ons was het toch een levensgroot vraagteken waarom twee jongens met een duidelijke meerwaarde niet gewoon vanaf de aftrap werden gebracht. Het resultaat was er dan ook naar: Club ging mee in het gevechtsvoetbal van KV Mechelen en pas na de inbreng van Skov Olsen en Nusa werd onze greep op de tegenstander wurgend. Maar toen volgde een primeur voor het Belgische voetbal: bij een 100 procent rechtmatige goal van woelige bonk Thiago besliste de VAR om geheel tegen hun eigen huisreglement in geen lijn te trekken. Het volledige scheidsrechterlijke team besliste in vijf seconden om gezamenlijk de speler te negeren die bovenaan in hun beeld de buitenspelval opheft. Het is nochtans een regel zo oud als het voetbal zelf, maar drie mensen in een VAR-busje plus de altijd gretige en irritant fluitende Laforge slaagden erin om allemaal dezelfde ‘menselijke fout’ te maken. In de eerste helft hadden ze hun intenties al bewezen via een hoogst onduidelijke beslissing bij een ander afgekeurd doelpunt van Vanaken. Het is nu best wel zo dat een VAR-beslissing al eens in je voordeel kan uitdraaien en dat krijgen wij dan nadien uitgebreid in het gezicht gewreven, maar hier werd het systeem eenvoudigweg niet gebruikt. Dan is een interpretatie ook totaal onmogelijk en wordt het hele systeem de facto overbodig. Het leek alsof we terug gekatapulteerd werden naar de tijd waarin Carlos Bacca (2012), José Izquierdo (bekerfinale 2015) en Abdoulay Diaby (2018) geldige doelpunten werden ontnomen waaruit altijd dezelfde tegenstander later voordeel zou halen. Je zou voor minder spoken zien.

“Ik zou zeggen: Ronny Deila, je bent aan zet”

Druk, druk, druk

Het heeft echter weinig zin om te blijven stilstaan bij deze waanzin. De agenda staat propvol met dringende afspraken. Hopelijk kan Club zich donderdag als groepsleider plaatsen voor verdere Europese opdrachten en nadien staan met Gent en Union twee thuismatchen voor de boeg tegen twee ploegen die in de heenronde een zeer goeie indruk nalieten, met daar tussenin een pittige verplaatsing naar RWDM. We hebben allemaal het gevoel dat de fysieke paraatheid van onze kern dit seizoen nog niet beter is geweest en dat bijna iedereen inzetbaar is. Nog vier keer vlammen vooraleer we 2024 induiken en hopelijk doen we dat met onze beste jongens op het veld. Stabiliteit en productiviteit hoeven elkaar niet in de weg te staan. We hebben ondertussen genoeg trainingsmaanden achter de rug om die balans onder de knie te hebben. Ik zou zeggen: Ronny Deila, je bent aan zet!