AA Gent woensdag wordt voor Club veel moeilijker dan Antwerp

Wat een zonnige zondag voor Club! Zou de kampioen zijn opgestaan? Eindelijk eens op topniveau dit seizoen, eindelijk een ‘referentiematch’ heette het achteraf. Gekruid met vier goals, voor het eerst in eigen huis deze competitie. De fans kirden, het was lang geleden, zo’n uitbundige, triomfantelijke Mexican wave. Is Club nu echt vertrokken voor een nieuwe kampioenenmars?

Misschien. Zorgen de wintertransfers Odoi, Buchanan, Skov Olsen en Adamyan voor de nieuwe dynamiek waar blauw-zwart na twee landstitels, dringend aan toe was? Ja! Niet alleen omdat zij instonden voor drie goals en de penalty, minstens evenveel omdat ze samen met zomertransfer Nsoki – steeds beter, dat wordt een gróte – Club een nieuwe gedaante geven: nog maar de helft van de veldspelers waren kampioenen van vorig jaar. Positief daarbij, betreffende dé sterkhouders van vorig seizoen: captain Vormer en topscorer Dost hebben zich al neergelegd bij hun invallersstauut, Vanaken etaleerde zich weer als de baas en De Ketelaere… werd niet eens gemist.

Meteen nog een luxe-probleem voor Schreuder – verzeilt Adamyan woensdag of zaterdag weer naar de bank? Heeft trouwens Schreuder, die achteraf poneerde dat het ‘verticaal’ voetbal, waar we op zaten te wachten, makkelijker is tegen ploegen als Antwerp die open spelen, alle gelijk? Niet helemaal, de kampioen Club moet nog steeds zo superieur zijn dat het dat ook moet kunnen tegen tegenstanders als Seraing, komende zaterdag. Maar dat kan nog komen. In elk geval: het geloof in een derde opeenvolgende titel is nu wel helemaal terug.

Het geloof in de dubbel ook. “Als we woensdag zo spelen maken we een grote kans op de finale”, liet Vanaken al noteren. Dan moet in de terugmatch van de halve finale tegen Gent een 1-0 voorsprong worden verdedigd. Nog maar een maand geleden was die 0-1 in Gent een ware hold up en een paar dagen later kwamen de Buffalo’s gewoon winnen op Club. AA Gent is sterker dan Antwerp, Vanhaezebrouck leper dan Priske, Tissoudali-Depoitre gevaarlijker dan Frey…

En de Gentenaars, nog steeds in koers voor de Champions Play-offs hebben van de beker een minstens even groot doel gemaakt. We geven het op een blaadje: Club zal inderdaad hetzelfde niveau moeten halen. En indien het misloopt zal het toch weer een dreun zijn, ook al de tweede doelstelling van dit seizoen aan duigen. In het andere geval is Club écht weer helemaal op de rails, met veel credits voor Schreuder.

Oh ja, Zulte Waregem heeft een flinke stap gezet naar het behoud. Na een alweer ondermaatse prestatie in de do or die match tegen Seraing. We moesten gisteravond denken aan de woorden van CEO Eddy Cordier in onze krant van vorige vrijdag: wie bang is, krijgt slaag. Essevee toonde zich zéér bang. Maar kwam uiteindelijk goed weg, met dank aan Jelle Vossen, redder van Essevee. We moeten hopen dat de ploeg van Timmy Simons nu wat bevrijder kan spelen, geruststellend was het van geen kanten.