AA Gent beraadt zich over mogelijke verdere stappen na controversieel doelpunt Cercle

AA Gent beraadt zich over eventuele verdere stappen na het controversiële doelpunt van Cercle Brugge in de competitiewedstrijd van afgelopen weekend (2-2). Dat hebben de Buffalo’s woensdag bevestigd. “De genomen beslissing heeft zowel sportief als financieel mogelijk grote gevolgen voor onze club”, klinkt het.

Het duel in Jan Breydel begon met een indrukwekkend eerbetoon voor Miguel Van Damme, de doelman van Cercle die vorige week overleed na een jarenlange strijd tegen leukemie. Eens scheidsrechter Laforge de match op gang had gefloten, was er meteen vuurwerk op het veld. Tarik Tissoudali zette Gent na amper drie minuten op voorsprong na samenspel met Castro-Montes, maar Cercle maakte vrijwel onmiddellijk gelijk langs Thibo Somers. Hij trapte, al dan niet vanuit buitenspel, de 1-1 binnen na een hoekschop.

Onbemande camera

Gent laat woensdag echter weten dat het zich momenteel beraadt over de spelfase en verdere stappen niet uitsluit. “Onze club heeft vandaag meer toelichting gekregen van het Departement Arbitrage van de voetbalbond”, laat de Gantoise in een verklaring weten. “Zoals intussen al bekend, was er een probleem met een van de camera’s die ervoor moet zorgen dat buitenspelfases correct beoordeeld kunnen worden. Het Departement Arbitrage heeft ons bevestigd dat de cameraman van MediaPro niet tijdig op zijn positie was, omdat hij voor aanvang van de wedstrijd ook ingezet werd bij het filmen van het eerbetoon aan Miguel Van Damme. De onbemande camera stuurde wel beelden door, maar die waren niet optimaal. Daardoor lukte het de VAR niet om de buitenspellijn te trekken.”

Grote gevolgen

“Volgens het Departement Arbitrage is vervolgens de correcte procedure toegepast: ‘Omdat ook met het blote oog niet te zien was of dit al dan niet buitenspel was, kon de VAR niet anders dan de beslissing op het veld volgen’, klinkt het. Het doelpunt werd daarop dus goedgekeurd. Op de wel beschikbare beelden heeft het er volgens AA Gent evenwel alle schijn van dat het om buitenspel gaat.”

AA Gent beraadt zich om die redenen momenteel over de situatie en de gronden voor eventuele verdere stappen, aldus de club. “Het succes of falen van een volledig seizoen hangt doorgaans niet af van een bepaalde fase, maar in dit geval gaat het om een cruciaal moment in een cruciale wedstrijd. De genomen beslissing heeft zowel sportief als financieel mogelijk grote gevolgen voor onze club.”