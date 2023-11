29 goals tegen, maar toch éen van de beste doelmannen: hoe doet KVK dat? “Kern is gewoon niet breed genoeg”

We zijn net niet halfweg het reguliere seizoen en KV Kortrijk staat op de laatste plaats met maar 9 punten uit 14 wedstrijden en 29 tegentreffers. Geen al te best rapport, maar aan doelman Tom Vandenberghe zal het niet gelegen hebben. Keer op keer levert hij een puike prestatie en is hij zelfs één van de beste mannen op het veld. Waar wringt de voetbalschoen dan wel?

Dit seizoen moest Tom Vandenberghe zich al 29 keer omdraaien. Op 14 matchen is dat een gemiddelde van iets meer dan twee tegendoelpunten per wedstrijd. Alleen KAS Eupen doet het in 1A slechter met 30 tegendoelpunten. Bij de gescoorde goals staat KVK alleen laatste met tien doelpunten. De voorlaatste, KV Mechelen, heeft er al drie meer. Geen wonder dus dat de Kortrijkzanen de rode lantaarn in hun bezit hebben.

Top drie

Wat toch opvallend is, is het feit dat KV Kortrijk met Tom Vandenberghe een uitstekende doelman in zijn bezit heeft. Keer op keer houdt hij de tegenstander van een aantal ‘gemaakte’ doelpunten. Bovendien is hij nauwelijks op een foutje te betrappen.

Glenn Verbauwhede, die ooit nog zelf furore maakte als doelman bij KVK, is nu keepertrainer van Vandenberghe. Hij kan de goede vorm en capaciteiten van zijn poulain alleen maar bewieroken: “Voor mij behoort Tom momenteel tot de top drie doelmannen van onze competitie. En dat zeg ik niet omdat ik hem train. Keer op keer staat hij er en pakt hij punten voor de club. Tegen Club Brugge en Anderlecht bijvoorbeeld was hij van cruciaal belang voor ons. Het is alleen jammer dat dat niet te zien is in de statistieken. Maar dat is nu eenmaal het ondankbare van doelman zijn. Daarom probeer ik hem mijn ervaring mee te geven om daarmee om te kunnen gaan.”

Degradatie

Verbauwhede benadrukt ook nog eens het belang van de komende maanden voor de club. “De komende maanden zijn van cruciaal belang voor ons. Wat er nu aankomt is moeilijker dan de wedstrijden tegen Club, Genk of Union. Er staat veel meer druk op de ketel. We spelen tegen rechtstreekse concurrenten voor de degradatie, dus het is echt van moeten. Voor Tom zal dat ook weer een test zijn. Vorig jaar speelden we ook tegen die rode lijn, maar dat was een andere soort druk voor hem. Hij kwam toen pas halverwege het seizoen in de club en had niets te verliezen. Nu is dat compleet anders. Maar Tom is op en top prof, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat tot een goed einde zal brengen.”

Transferperiode

Ook analist Eric Van Meir, assistent-coach van de Belgische U19 en momenteel in Albanië voor de EK-kwalificatiematchen van onze Jonge Duivels, ziet dat het probleem niet bij Tom Vandenberghe ligt. “Het ligt meer aan wat er voor het seizoen gebeurde. Ik denk dat de kern van KV Kortrijk gewoon niet breed genoeg is. Dat is zeker geen verwijt naar de coaches. Ze doen wat ze kunnen met de middelen die ze hebben. De farce met de overname, die er uiteindelijk niet kwam, heeft er volgens mij echt ingehakt. Het is dan ook niet onlogisch dat ze onderin het klassement kamperen.”

Van Meir ziet net als Verbauwhede dat de komende maanden van onschatbaar belang zijn voor de club. “Enerzijds heb je die rechtstreekse duels met andere degradatiekandidaten. Anderzijds heb je de komende transferperiode. Ik ben niet op de hoogte van de financiële situatie van de club, maar enkele versterkingen zullen toch nodig zijn. In een ideale wereld komt er dus nog een overname van de club, voordat de transferperiode begint. Anders wordt het moeilijk.

Van Meir stipt ook de stijgende lijn onder Glen De Boeck aan. “Het is frappant dat KV Kortrijk, ondanks de 9 op 42 in totaal, nu toch een 7 op 18 heeft sinds de komst van De Boeck. Er lijkt toch een positieve wind door de club te razen. Het wordt uitkijken naar wat komt na de interlandbreak.”

KV Mechelen

Op zondag 26 november ontvangen de Kerels KV Mechelen, dat thuis tegen Charleroi de drie punten pakte nadat Steven Defour er de laan werd uitgestuurd, in het Guldensporenstadion.

Daarna moet KVK de oversteek maken naar Eupen, vooraleer ze revanche kunnen nemen tegen Westerlo. Tussendoor staat ook het bekerduel thuis tegen RWDM gepland. In de competitie raakte KVK niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen de Brusselaars. (JDB)