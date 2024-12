18-jarige Kyan Himpe maakt profdebuut bij KV Kortrijk:”Toen coach Akpala me vertelde dat ik bij de kern zou zitten, zat ik met mijn hoofd in de wolken”

De wedstrijd van KV Kortrijk tegen Sporting Charleroi was er geen voor de geschiedenisboeken, maar voor één speler zal de match onvergetelijk blijven: jeugdproduct Kyan Himpe kreeg het kerstcadeau van zijn leven toen hij vijf minuten voor tijd voor de leeuwen werd gegooid én ei zo na de gelijkmaker scoorde. “Tijdens de opwarming was ik een hele situatie aan het schetsen van hoe ik kon scoren. Het eerste moment dat die bal kwam, dacht ik: stel je voor dat ik hier scoor. Jammer genoeg was de bal iets te zacht richting doel gekopt. Het zou de kers op de taart geweest zijn.”

Na amper één jaar bij de Duiveltjes van Lendelede te hebben gevoetbald, besloot Kyan de overstap te maken naar KV Kortrijk. Ondanks interesse van Club Brugge en Zulte Waregem koos de jonge knaap ervoor zijn vleugels uit te slaan bij de Veekaa. “Ik voelde me hier meteen thuis. Dit is mijn 11de seizoen bij de club. Natuurlijk droom ik ervan om ooit basisspeler te worden bij KV Kortrijk.”

Doelpuntenmachine

Dat Kyan Himpe een neus voor doelpunten heeft, kunnen we wel zeggen: met zijn 9 goals in amper 12 wedstrijden voert hij de topschutterstand aan in de beloftencompetitie. Vorig seizoen onder Freyr Alexandersson kreeg Himpe voor het eerst de kans om mee te trainen met de grote jongens, tot het lot zwaar toesloeg. “Ik heb de laatste twee jaar grote stappen gezet, mede door het vertrouwen van de trainers. Vorig seizoen mocht ik voor het eerst meetrainen met de eerste ploeg. Maar op het slechtst mogelijke moment kreeg ik te maken met klierkoorts. Mijn seizoen zat er meteen op. Nu train ik voornamelijk bij de beloften, maar af en toe word ik opgeroepen om mee te trainen met het eerste elftal. Het doel is om na de winterstop definitief de stap te zetten richting de A-kern.”

Leuk kerstcadeau

Van een leuke verrassing gesproken: de dag voor de wedstrijd tegen Charleroi kreeg hij een telefoontje met het nieuws dat hij mocht meetrainen met de A-kern. Een beter kerstcadeau kon de jonge aanvaller zich niet wensen.

“Mijn eerste gevoel was dat ik enkel moest meetrainen omdat ze met te weinig spelers waren. Op het einde van de training kwam Joseph (Akpala) naar me toe en zei: ‘Je zit in de selectie morgen. We zullen nog afspreken hoe en wat. Op dat moment zat ik met mijn hoofd in de wolken. Op de wedstrijddag zelf kwam de coach naar me toe en zei: ‘Kyan, je bent de enige spits op de bank vandaag. Bereid je goed voor, de kans dat je zal spelen is zeer groot’. Ik had echt veel vertrouwen en geloofde dat ik iets voor het team kon betekenen.”

Topsportstatuut

Ondanks de vele uren op het trainingsveld studeert Kyan Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Kulak in Kortrijk. “Het is een pittige combinatie. Door mijn topsportstatuut kan ik vakken meenemen naar het volgende jaar. Dit jaar neem ik er twee mee. De samenwerking met de school verloopt fantastisch. Als er iets is dat ik wil veranderen, kan ik altijd bij hen terecht.”

Dat de naam Kyan Himpe bij velen nog geen belletje doet rinkelen, is niet verrassend. Maar dat zijn moeder geen onbekende is, kunnen we wel zeggen. Niemand minder dan voormalig olympisch kampioene Ulla Werbrouck is de mama van de jonge spits.

“Mijn mama is mijn mental coach. Ze ondersteunt me bij alles wat ik doe. Ze benadrukt ook hoe belangrijk school is, want een carrière kan er sneller op zitten dan je denkt. Ook mijn papa steunt me door dik en dun. Als er iets is, staat hij altijd voor me klaar. Net als mijn broer is hij een grote Anderlecht-supporter, zelf ben ik ook supporter van paars-wit. Het zou natuurlijk een droom zijn om ooit voor hen te spelen, maar op dit moment ligt mijn volledige focus bij KV Kortrijk.” (ED)