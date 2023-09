18-jarige Club Brugge-supporter in Denemarken veroordeeld tot vijf maanden cel

Een 18-jarige jongeman uit Jabbeke is donderdag tot vijf maanden cel veroordeeld voor de aanval op een 14-jarige Deense voetbalfan. Dat meldt de Deense politie donderdag in een persbericht. De feiten vonden plaats op 3 augustus na de Conference League-wedstrijd van Club Brugge tegen het Deense Aarhus.

Een grote groep Club Brugge-supporters had het na de verloren heenmatch gemunt op twee veertienjarige fans van Aarhus en de moeder van een van hen, stelt de Deense politie. Toen ze een van de tieners te pakken kregen, sloegen en schopten ze hem. Ze namen ook zijn shirt af. Kort daarna arresteerde de politie een 17-jarige Belg, die het shirt van de aangevallen jongen droeg. De Club-supporter droeg bij zijn arrestatie een bivakmuts en een gebitsbeschermer.

De openbare aanklager Bjørn Fogh Sørensen haalde ook de verdachte informatie op de telefoon van de beklaagde aan. Zo zijn er onder meer beelden en video’s van de jongen terwijl hij onderzoekt waar er videobewaking is. “Hij zocht ook op waar de fans Aarhus verbleven”, zei de aanklager.

Naast de gevangenisstraf mag de nu 18-jarige jongeman zes jaar niet in Denemarken komen. De jongeman, die al bijna de helft van zijn straf in Denemarken heeft uitgezeten, zal ook worden uitgezet. “Binnen enkele weken kan hij al in voorwaardelijke vrijheid worden gesteld”, aldus Sørensen. De Belg ontkent betrokkenheid en heeft beroep aangetekend.

