10-koppig KVO redt punt in absolute slotfase

In een ronduit spectaculaire pot ging KV Oostende in laatste instantie nét niet onderuit op bezoek bij Eupen. Meer dan een helft lang knokte KVO met z’n tienen en kwamen ze in totaal zelfs drie keer op voorsprong, maar finaal moest het met een punt tevreden zijn.

KV Oostende kon voor deze levensbelangrijke degradatietopper weer rekenen op spits Fraser Hornby. De Schot mocht starten. Voor de rest behield coach Thalhammer het vertrouwen in de spelers die Club Brugge met 3-0 opzij zetten, dus mét Ndicka op links en Sakamoto een rijtje hoger. Bij Eupen begon de gevaarlijke aanvaller Prevljak op de bank.

De match begon vrij kalm, met iets meer Oostends balbezit. Toch was de eerste kans voor de thuisploeg, toen Magnee vanuit de tweede lijn de vingertoppen van Hubert testte. De reactie van de bezoekers volgde snel: aardige combinatie tussen Hornby en Ambrose, en het was die laatste die in de zestien van Eupen werd gehaakt. De international van Guadeloupe zette de penalty zelf om.

De Panda’s moesten komen, de Kustboys loerden op de tegenprik. Ndicka, die blijft evenwel een verdedigende ramp. De Fransman geeft steeds een zee aan ruimte weg in z’n rug. Van Genechten kon bijna profiteren, maar Hubert zat er met een stevige pols tussen. En op een hoekschop kopte Lambert op het dak van het doel.

Eupen maakte aanspraak op een gelijkmaker en Oostende kwam in de problemen. Eerst diende een gekwetste Barac gewisseld te worden, enkele minuten later hing Tanghe als laatste man aan de kwieke N’Dri. Rode kaart en Hubert haalde alles uit de kast om de vrije trap uit de winkelhaak te redden. En na een goed schot van Hornby, was het in blessuretijd prijs aan de overkant: kwelduivel N’Dri sneed als een mes door de Oostendse boter, bediende Gassama en die laatste ramde netjes in de bovenhoek.

Knotsgekke fase

Oostende moest dus nog meer dan een helft met tien spelers verder en Eupen had het mentale voordeel. Moeilijk. Eupen ging met de inbreng van Prevljak vol voor winst. Maar zowaar: na een blunder kon Hornby op Moser af, de keeper keerde de inzet van de KVO-spits, maar Ndicka in de rebound werd binnengekopt. Het begin van een knotsgekke fase.

Want de vreugde was van korte duur toen Prevljak – ongedekt – een voorzet van Gassama binnenkopte. Meteen erna was het wéér prijs, nu voor KVO: Hornby knikte een corner van Sakamoto binnen, doelman Moser ging riant onder de bal door. De neutrale supporter kreeg waar voor het geld, de KVO-fans kregen bijna een hartverzakking van alle emotie.

De Oostkantonners trokken weer de kaart van de aanval, Oostende kraakte en piepte. De bliksemsnelle Charles-Cook bezorgde de defensie bijna een verkoudheid. Magnee schoot in de korte hoek – en ging al bijna vieren – maar Hubert pareerde met een absolute wereldsave. Maar weer kon KVO de voorsprong niet vasthouden. Gelijkaardig aan de goal van Prevljak kon nu Lambert inkoppen, nadat Rodin onder de bal door ging.

Hoe hard Oostende ook knokte, in het absolute slot leek Eupen alsnog over de kustploeg te springen. Op een corner belandde de bal bij Charles-Cook, die alsnog de 4-3 binnen schoof. Maar KVO had nog wat nafte in de tank: diep in extra tijd ramde Rodin een afvallende bal in doel. Een onverhoopt punt, zowaar.

KVO zag concurrent Kortrijk zag verliezen op het veld van Westerlo. De Kempenaars zijn volgende week op bezoek in de Diaz Arena. (TVA)