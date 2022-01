1. Charles De Ketelaere, 2. Hans Vanaken, 3. Noa Lang. Het zou best kunnen

Het zou al heel raar lopen indien Club Brugge woensdagavond niet met minstens één trofee terugkeert van het 68ste Gala van de Gouden Schoen, deze keer in Antwerp Expo. In het beste geval worden het er drie of zelfs vier: Gouden Schoen, Coach van het Jaar, Doelman van het Jaar en Belofte van het Jaar.

Die laatste onderscheiding houden we buiten beschouwing: De Ketelaere (20), vorig jaar al Belofte van het Jaar, en Lang (22) zijn die categorie al ontstegen. Maar landskampioen en gestunt in de Champions League geen club zal meer prijzen pakken.

En toch wordt Philippe Clement wellicht geen coach van het jaar: in de Champions play-offs zakte Club weg, in de Champions League kreeg blauw-zwart een paar afstraffingen te veel én leek Clement zijn greep op de ploeg aan het kwijtspelen. Maar er is vooral het wonderlijke jaar van Felice Mazzu met Union. Die ook nog eens op de Franstalige stemmen zal kunnen rekenen. Neen, geen gouden Clement wellicht.

Wellicht wordt Simon Mignolet wel opnieuw doelman van het jaar. Veel punten in de eerste stemronde en ondanks verrassend veel fouten dit seizoen wel gewoon nog steeds de beste doelman in België. Who else…?

Al bijna even zeker gaat de hoofdprijs naar een speler van blauw-zwart. Naar Hans Vanaken, Charles De Ketelaere of Noa Lang. Omdat het toch nog steeds over een kalenderjaar gaat. Onuachu kan in de tweede helft te weinig speelminuten en goals voorleggen en het straffe aanvalduo Undav-Van Zeir van Union zal toch aan één stemronde niet voldoende hebben? Én zal de Union-punten moeten verdelen. Een blauw-zwarte dus, geloven we. Een derde gouden schoen voor sterkhouder Hans Vanaken, opengebloeid als Rode Duivel, uitblinker in de Champions League? Net niet, denken we, Hansie heeft intussen te veel concurrentie in eigen huis. Het pure talent Noa Lang? De Nederlander zou ‘m best verdienen, maar heeft zijn reputatie van irritant patsertje tegen, dat speelt voor veel stemgerechtigden mee hoor.

En dus denken wij: Charles De Ketelaere, vorig jaar nog Belofte van het Jaar en in 2021 op verschillende posities én op de grote momenten altijd belangrijk, meestal een zeven of een acht. En graag gezien. Hij lijkt al zeker als hij zich onder Schreuder eindelijk eens als 10 of 9,5 verder kan ontwikkelen nu al klaar voor het buitenland en zo’n Gouden Schoen vergemakkelijkt nog die stap, bleek in het verleden al vaker. 1. Charles De Ketelaere, 2. Hans Vanaken, 3. Noa Lang. Het zou best kunnen.