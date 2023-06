Jonge Duivels geven zege tegen Georgië in slotminuten uit handen (2-2), Maxim De Cuyper scoort en geeft assist

De jonge Duivels hebben zaterdag op het EK voor beloften 2-2 gelijkgespeeld in hun tweede groepswedstrijd tegen Georgië. Knokke-Heistenaar Maxim De Cuyper scoorde het openingsdoelpunt, Bruggeling Charles De Ketelaere stond in de basis. Olivier Deman viel in de laatste tien minuten in.

Na het scoreloos gelijkspel tegen Nederland moesten de Belgen komen tegen Georgië. Dat deden ze ook, maar het gastland zette een stevig blok neer. Toch kwam het team van Jacky Mathijssen op het kwartier op voorsprong. De Cuyper kopte een voorzet van aanvoerder Vranckx voorbij Mamardashvili tegen de netten: 0-1.

Even later testte Openda de Valencia-doelman met een hard en laag schot. Nadat hij eerst nog in de herneming naast trapte, kopte Ramazani de 0-2 binnen op voorzet van De Cuyper. Vlak voordien had Balikwisha de bal nog via Vranckx op de paal getrapt. De Georgiërs, die op de eerste speeldag verrassend met 2-0 wonnen van Portugal, plaatsten daar bitter weinig tegenover.

Het was dan ook een domper voor de Belgen wanneer invaller Tsitaishvili zeven minuten na rust Vandevoordt van aan het halve maantje verschalkte met een knap schot. Georgië putte moed uit de aansluitingstreffer, Vandevoordt hield het hoofd koel bij een heet standje na een vrije trap. Azarov mocht vervolgens vrijstaand aanleggen, maar de Genk-doelman maakte zijn poging onschadelijk.

Aan de overzijde trapte De Ketelaere in het zijnet. De ingevallen Guliashvili strafte in het slot deze misser af: 2-2 na een rake kopbal. De Belgen zagen zich zo een gouden driepunter ontglippen.

Een teleurgestelde Charles De Ketelaere na het gelijkspel. © Belga

De partij werd bijgewoond door bondscoach van de Rode Duivels Domenico Tedesco en technisch directeur van de bond Frank Vercauteren.

In de andere wedstrijd in groep A speelden Portugal en Nederland 1-1 gelijk. In de stand blijft Georgië aan de leiding met 4 punten. België en Nederland tellen 2 punten. Portugal is vierde en laatste met 1 punt. Op de derde en laatste speeldag nemen de Belgen het dinsdag op tegen Portugal. Nederland staat dan tegenover Georgië.

Doelpunten: Georgië: Tsitaishvili (52.), Guliashvili (87.) België: De Cuyper (15.), Ramazani (38.) Opstellingen: Georgië: Mamardashvili – Khvadagiani (46. Gocholeishvili), Kalandadze, Gelashvili (81. Lominadze), Sazonov – Davitashvili, Mekvabishvili (cap), L. Gagnidze (46. N. Gagnidze (71. Guliashvili)), Azarov – Gagua, Moistsrapishvili (46. Tsitaishvili) België: Vandevoordt – Siquet (81. Van der Brempt), Debast (79. Al-Dakhil), De Winter, De Cuyper – De Ketelaere, Keita, Vranckx (cap), Balikwisha (79. Deman) – Ramazani (71. Raskin), Openda

(Belga)