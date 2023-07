Jong Vijve start met ambitie aan het nieuwe seizoen: “We willen mikken op de top vijf”

De spelers van de A-ploeg en de beloften van Jong Vijve verzamelden onlangs voor de ploegvoorstelling. Het was wel even wennen, want er waren niet minder dan zeventien nieuwkomers.

Sportief verantwoordelijke Ronny Buyse opende de vergadering en hij blikte uiteraard nog even terug naar de vorige campagne. “We gaan voor het derde jaar in zee met hoofdtrainer Giovanni Berrittella en blikken terug op een mooi parcours. Het eerste seizoen wilden we vooral bouwen aan een nieuwe ploeg, terwijl we vorig seizoen al heel wat stappen vooruit konden zetten. We groeiden uit tot een stabiele ploeg in de middenmoot en lieten toch enkele opmerkelijke resultaten noteren, met overwinningen tegen Ruiselede, Doomkerke en De Ruiter. De 2-0-zege tegen Dentergem in de slotmatch was de kers op de taart”, aldus Ronny Buyse.

“Naast de resultaten was de samenhorigheid binnen de A-kern en de aanwezigheid op training – zelfs tijdens de wintermaanden – erg groot. Ook over de publieke belangstelling hebben we geen reden tot klagen. Er was een grote opkomst, zelfs van spelers van de beloften en de U21, die de A-ploeg kwamen aanmoedigen. Volgend seizoen wordt Kurt Boone de nieuwe T2 en met BPM beschikken we eveneens over een nieuwe hoofdsponsor. Er zijn zeventien nieuwe spelers, maar daar staan drie vertrekkers en zes spelers die stoppen tegenover. Uiteraard laten we ook volgend seizoen voldoende ruimte om onze eigen jongeren zoveel mogelijk te laten proeven van het eerste elftal. In tegenstelling tot sommige andere ploegen is er niet zoveel verloop van spelers bij Jong Vijve.”

ZWARE CONCURRENTIE

“Van onze 250 leden zijn er nog geen tien procent die de club verlieten. Voor volgend seizoen beschikken we over 42 spelers voor de A-kern en de beloften samen. Dat betekent dat we voor elke positie een dubbele bezetting zullen hebben. Vorig seizoen lukte de linkerkolom net niet, maar we willen de lat nu hoger leggen en mikken op de top vijf.” Trainer Giovanni Berrittella trad de sportief verantwoordelijke op de meeste punten bij. “42 spelers betekent dat de concurrentie erg zwaar zal worden en ik zal regelmatig moeilijke keuzes moeten maken. Het zal er dus op aankomen om gedreven aan de voorbereiding te beginnen op zaterdag 8 juli. Iedereen start voor mij op dezelfde basis en spelers die vorig seizoen elke week in de ploeg stonden, zullen zich eveneens moeten bewijzen en dat kan enkel met discipline en werklust. Er zullen spelers ontgoocheld worden, maar dat mag geen negatieve invloed hebben op de sfeer binnen de ploeg.”

TRANSFERS

Nieuw zijn: Jelte en Yorben Ragolle, Leon Naessens en Maxime Moerman (Wielsbeke), Thibault Vanwijnsberghe (Machelen), Dante Vynckier (SV Kortrijk), Kenzo Vermeersch (Jong Zulte), Axl Vanderswalmen (Nokere Kruishoutem), Jasper Vandekerckhove (Rac. Waregem), Maxim Roobroeck (Dentergem), Thibault Martin (Heestert), Jason Willems (Ingooigem), Gilles Mestdagh en Gauthier Depoorter (SV Kortrijk), Maxim Vandendriessche (Deerlijk), Gaultier Bekaert en Gianno Vrielinck (vrije spelers).

Vertrekkers: Ahmed Edib, Hannes Moerman en Maurits Robyn (Olsene Sportief). Leander Dhaese, Simon Gysels, Yentl Roosenboom, Thibault Schollaert en Joran Vanhonacker zijn gestopt met voetballen. (Ivan Demeulemeester)