Jong Vijve ontvangt de buren uit Desselgem

Jong Vijve is aan een degelijk seizoen bezig, maar verloor nu wel twee keer op rij vrij zwaar, op Dentergem en Heule. In de derby tegen Desselgem wil het weer de puntjes op de i zetten. Thibault Vanwijnsberghe kijkt uit naar de derby.

Thibault Vanwijnsberghe begon bij de jeugd van Jong Vijve en via Racing Waregem, de beloften van Deinze en Machelen, keerde de 23-jarige aanvaller vorig seizoen terug naar Jong Vijve. “Ik kwam heel graag terug naar Jong Vijve, maar het liep niet zoals verwacht”, geeft Thibault Vanwijnsberghe toe.

“Met Kenzo Vermeersch diep in de spits hadden wij een ideale doelpuntenmaker en ik moest op de flank spelen wat mij niet zo goed lag. Ook met de ploeg vlotte het niet en we stonden zelfs enige tijd op de laatste plaats. Na de trainerswissel kwam er beterschap. Toen ik vernam dat Vermeersch op het einde van het seizoen vertrok, kreeg ik het vertrouwen van de trainer en ik kon diep in de spits toch al negen keer scoren. Ook de ploeg draaide de afgelopen weken vrij goed en wij draaien zelfs mee in de eerste helft van de klassering.”

Vertekend beeld

“Het bestuur van Jong Vijve legt echter geen enkele druk. De klassering geeft natuurlijk een vertekend beeld omdat niet alle ploegen evenveel matchen gespeeld hebben, maar wij hopen in de linker kolom te kunnen blijven meedraaien.”

“Jammer van onze nederlaag op Dentergem 14 dagen geleden. Wij kwamen twee keer voor en zelfs toen wij met tien vielen, kregen we nog enkele goeie kansen. Uiteindelijk buitte Dentergem dat numerieke voordeel uit. Ook op Heule verloren wij vrij zwaar.” “Nu ligt de focus vol op de derby tegen Desselgem. Zelfs bij de jeugdploegen staat die derby extra aangekruist.”

Vriendengroep

“Bij Desselgem zijn er heel wat ervaren spelers vertrokken, maar die jonge ploeg doet het verre van slecht. Wij zullen op onze hoede zijn. Vorig seizoen speelden we thuis gelijk en verloren we op Desselgem. Ondertussen zijn we als ploeg op en naast het veld een echte vriendengroep. Wij gaan voor elkaar door het vuur en dat is een heel belangrijk troef, zeker in de derby.” (IVD)

Zaterdag 23 november om 19 uur Jong Vijve-WS Desselgem.