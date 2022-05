Jong Male VV en KFC Lissewege promoveren naar tweede provinciale

In de halve finale van de nacompetitie versloeg Jong Male Daring Ruddervoorde en Lissewege haalde het tegen Eernegem. De finales worden gespeeld, maar het Provinciaal Comité bevestigde ons dat zowel Jong Male VV als KFC Lissewege de volgende competitie in de hogere reeks aanvatten.

Gilles Gomis Fourtado (KFC Lissewege): “Een supergevoel!”

T1 Jenko Borrizee staat al tien seizoenen aan het roer achter ’t Vaartje. Zijn voorzitter Johan Dauwens gaf hem de kans om een geheel samen te stellen dat een gooi zou kunnen doen naar de hogere reeks.

Gilles Gomis Fourtado kwam over van Eernegem, maar moest in eerste instantie Gregory Polen voor hem dulden. Na enkele competitiematchen geraakte de titularis gekwetst en Gilles verdween niet meer van tussen de palen. “Dat we net tegen mijn ex-ploeg Eernegem de promotie afdwongen, betekent iets speciaals voor mij. Ik verliet een vriendenbende en kwam opnieuw bij een warme club terecht. Mijn geduld en trainingsijver werden beloond. De trainers geloven in mij en ik heb hun vertrouwen nooit beschaamd. Natuurlijk ben ik klaar voor de hogere reeks: dit is een supergevoel!”

Vittor Masselus (Jong Male VV): “Iedereen gelooft in mij”

Coach Stijn Desmet kreeg van voorzitter Guido Vandille de middelen om promotie na te streven. De eerste in bevel strandde op een zucht van de titel, maar nam in de eindronde de maat van Ruddervoorde.

Doelman Vittor Masselus presteerde op hoog peil. “Monument Bram Paepe werd aangetrokken om de palen te verdedigen. Zelf trainde ik gedreven en kreeg eind oktober vorig jaar mijn kans in Koekelare. Voor de rest van het kampioenschap bleef ik titularis. In de nacompetitie loofden spelers mij omwille van cruciale reddingen. Iedereen gelooft in mij. Van de voorzitter kreeg ik een nieuw contract. Er werd een nieuwe keeper aangetrokken: dat is toekomstmuziek. In de hogere reeks zal ik blijven mijn best doen, dan moet de coach maar beslissen aan wie hij het vertrouwen schenkt.”

(JPV)