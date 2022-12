Jong Essevee-coach Frederik D’Hollander over wisselwerking A-kern: “Stap naar grote jongens is klein”

Jong Essevee klopte afgelopen weekend leider Eendracht Aalst in de tweede amateurklasse A. Dat doet coach Frederik D’Hollander met een aantal jongens die ook hun kans krijgen in de A-kern. Maar hoe zit die wisselwerking juist? “We bieden de ideale combinatie aan van een professionele werkwijze met de droom om het te maken in 1A. De stap naar de grote jongens is bij ons heel klein”, zegt D’Hollander.

De winst van Jong Essevee is de ideale aanleiding om deze tak van Zulte Waregem eens te belichten. Want de Boeren dragen de doorstroming van jeugd hoog in het vaandel en met hoofdcoach Mbaye Leye staat er iemand aan het roer die youngsters kansen wil geven. “Die mannen van Eendracht Aalst hadden niet meer verloren sinds half september met een 28 op 30”, zegt D’Hollander. “Wij kwamen uit een dipje met een 0 op 9. Het was een mooi leermoment. Op vlak van organisatie wonnen we verdiend. Het is altijd leuk om in die mooie Elindus Arena te mogen voetballen. Een doel om hoog te eindigen, is er niet echt. De ontwikkeling staat voorop.”

Dylan Demuynck maakte het enige doelpunt, hij traint onder de hoede van Leye, bij de A-kern. “Ook Lennert Hallaert en Sef Van Damme horen tijdens de week bij de grote jongens.”

We zien dat Youssuf Sylla met tien goals topschutter is in de reeks tweede amateurklasse A. Hij behoorde al tot de A-kern, maar traint weer onder D’Hollander. “Er kwamen aanvallers bij en er was de terugkeer van Zinho Gano. Hij was plots spits nummer zes. Bij ons heeft die jongen zijn vertrouwen teruggevonden. Later zal hij wel nog een kans krijgen. Leye belt me dan gewoon op en zegt welk type speler hij kan gebruiken op training.”

Belangrijke periode

De afstand tussen Jong Essevee en de A-kern is bijzonder klein. “Kijk naar Lukas Willen. Hij speelde twee tot drie matchen bij ons. Ik zei hem al: ‘Pak je tijd, je moment komt wel.’ Leye geeft die gasten kansen, hè. Hij zette Willen in de ploeg en hij ging er niet meer uit. Deze periode in hun carrière is héél belangrijk, zo rond hun 18 jaar. Ze kunnen in tweede amateur competitie op niveau spelen tegen volwassenen. Vroeger had je die beloftencompetitie, met af en toe een match op maandag zonder inzet. Nu leren ze daar vijf keer meer uit en ze verteren de stap hogerop gemakkelijker.”

Is dat niet lastig, jongens inpassen vanuit de A-kern? “Als het uitkomt, trainen ze de dag voor de wedstrijd bij ons. Dan hebben we een video-analyse en oefenen we matchgericht zaken in. Als het moet, geef ik de info wel apart mee.” De werking verloopt heel professioneel. “We hebben een sportieve staf van ongeveer negen mensen, waaronder een T2, video-analist, kine, fysical coach, teammanager, dokter en keepertrainer. Dagelijks trainen we om 17.30 uur, omdat we met veel schooljongeren werken. Op woensdag zijn er twee oefensessies.”

De leeftijdgrens is beperkt tot 23 jaar. Bijvoorbeeld bij de Futures van Anderlecht vinden we ex-speler David Hubert (34) terug en bij Club NXT Lennart Mertens (30). “Daar zal financieel wel wat tegenover staan”, zegt D’Hollander. “Zij kozen ervoor om hun ervaring te delen. Iemand die ouder is dan 23 jaar, kan niet bij ons spelen. Stel dat iemand van 24 jaar bij ons zou komen, kan hij niet meer ingezet worden. Én iemand die drie maand out is geweest, kan twee matchen bij ons spelen. Dan moet hij onherroepelijk terug. Financieel kunnen ze elders meer verdienen. Maar wij bieden de droom om prof te worden. Die wisselwerking is zo kort. Jongens die zien dat de stap toch te groot is, kiezen dan voor andere teams uit onze reeks waar ze drie tot vier keer meer rapen. Zolang ze de droom koesteren om prof te worden, kunnen ze nergens beter zitten dan bij ons. We werken op professioneel niveau in combinatie met volwaardige competitie tegen volwassenen.”

D’Hollander is ook nauw betrokken bij de A-kern. “Als ik beschikbaar ben en zelf niet moet coachen, zit ik in de tribune en sta ik in contact met de bank. Ik volg de wedstrijdvoorbereiding en tijdens de rust ga ik naar de kleedkamer om mijn bevindingen mee te delen. Dat deed ik vorig seizoen al en Mbaye wou dat ik dat bleef doen.”

Koestert D’Hollander de ambitie om ooit hoofdcoach te worden in 1A? “Daarvoor heb ik een UEFA Pro License nodig, die heb ik niet. Ik ben ambitieus, maar zit niet te azen op zo’n job. Ik heb nog een voltijdse job bij D’Horeca Service. Samen met mijn broer zorg ik voor grondstoffen om ijs te bereiden en leveren we aan hotels en restaurants. Daarnaast geef ik training in het YES-project van Zulte Waregem, het schoolproject van de club. Ik heb dus eigenlijk meer dan twee fulltimes.” (lacht)

