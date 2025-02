Jonas Vandermarliere doet er nog een jaartje bij in Proven: “Behalve een schorsingsdag miste ik nog geen enkele wedstrijd”

TSC Proven kent een wisselvallig begin van het nieuwe jaar met 6 op 15. Met 29 punten sluiten de Provenaars op dit moment de linkerkolom af. Jonas Vandermarliere hoopt in de resterende 9 matchen nog 16 punten te halen en zo nog enkele plekken op te schuiven in het klassement.

De match tegen VKW Vleteren eindigde vorig weekend op een 3-0-nederlaag voor Proven. “Het was niet onze beste wedstrijd, maar de uitslag gaf wel een vertekend beeld. We waren niet de mindere van Vleteren”, vertelt middenvelder Jonas Vandermarliere. “Twee strafschopfases werden niet gefloten en we ontbraken maturiteit en geluk om iets te rapen. Sinds enkele weken is het moeilijker om een constante in ons spel te brengen. De talentvolle jonge jongens moeten nog stappen zetten om wedstrijden over de streep te trekken.”

Spektakel

Zaterdag komt Sporting Keiem op bezoek. In de heenmatch werd het een spectaculaire 4-4. “Aan de rust stonden we 1-4 voor en nadien zakten we volledig weg. We pakten het iets te licht op en zo konden ze nog terugkeren. Zaterdag moeten we de drie punten pakken. Ik wil het seizoen in schoonheid afsluiten. Voor de match in Vleteren had ik 16 op 30 voor ogen. Nu zal dat dus 16 op 27 zijn. We spelen nog vijf keer in eigen huis en eigenlijk moeten we thuis alles kunnen winnen”, zegt Jonas, die in maart 39 jaar wordt en bijtekende.

“Ik heb geen moment getwijfeld. De contractverlenging was in minder dan twee minuten geklonken. Het wordt een boeiend seizoen, met de nieuwe coach Kevin Pecqueux. Kevin en ik kennen elkaar al een hele tijd. Met zijn ervaring als speler en jeugdtrainer heb ik er alle vertrouwen in dat hij deze stevige uitdaging zal aankunnen.”

Luisteren naar lichaam

Jonas voelt zich fit dit seizoen. “Behalve een schorsingsdag miste ik nog geen enkele match. Ik let op mijn voeding en ga vaak naar de kinesist. Bovendien is er vanuit de club veel begrip. De coach zegt dat ik mijn lichaam moet aanvoelen. Als het nodig is, dan kan ik een training overslaan. Het is mooi dat de club daar in mee gaat. Bij andere ploegen ligt dat moeilijker.”

(API)