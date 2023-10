Johnny Bleyaert weer bij fusieploeg KFC Damme

Halfweg vorig kampioenschap kreeg Johnny Bleyaert de vraag van zijn goede vriend en ondervoorzitter Jo Wallaert om terug te keren naar het oord waar hij destijds zo succesvol was. Degradatie kon hij net niet vermijden. Wel legde hij de basis voor een nieuw geheel.

Johnny Bleyaert blijft de eenvoud in persoon. De coach die de nationale reeksen bereikte schrok niet terug voor een opdracht in vierde provinciale. “Na mijn vertrek hier verzeilde ik in Adegem. Ik nam, samen met Koen Thiebaut, over omstreeks nieuwjaar en we konden ons redden. Het jaar nadien kroonden we ons tot kampioen. Plots werden we zonder noemenswaardige reden aan de deur gezet. Deftige uitleg? Nooit gekregen! Toen kwam die coronaperiode eraan. Rotmomenten, maar kom, we zijn hier terug, en met veel liefde. Op een boogscheut van mijn woning mag ik mijn passie botvieren. De mentaliteit onder jongeren is enorm veranderd, dat is een algemeen fenomeen. Daar hoeft niemand over te mekkeren, het is nu eenmaal zo. Alleen zou ik nooit hervat hebben. Met trainers die op hun eentje afkomen, hun veld klaarzetten en hun oefensessies geven zonder een klankbord, daar heb ik medelijden mee. Koen was hier, net als ik, meer dan welkom.”

“Vierde provinciale? Deze vereniging is beter gestructureerd op alle vlakken dan destijds in eerste provinciale. Het bestuur koestert overigens serieuze plannen. Hadden we vijf jaar geleden in vierde provinciale gevoetbald dan waren we in één jaar gepromoveerd.”

Eén groep

“Nu met die B-ploegen vind ik dat een ander paar mouwen. We wonnen alles tot we met overdreven cijfers de boot ingingen in Zwevezele. We hadden voorheen 12 op 12 gesprokkeld en werden geconfronteerd met het luchtballongevoel. Je kent dat, hé, een beetje beginnen te zweven. De weken nadien hebben we ons prima herpakt. Trouwens, ik ben geen trainer die alle pluimen op mijn hoed steekt na een zege. Evenmin zal ik mezelf de grond inboren na een nederlaag. We zijn één groep, winnen samen en verliezen samen. Er staat iets moois op het veld maar we kunnen ons op geen moment onderschatting van de opponent veroorloven.” (JPV)