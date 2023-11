Jeugdverantwoordelijke Nico Deconinck van SV Wevelgem City: “Misschien moeten we wat hoger mikken”

SV Wevelgem City zet in op de eigen jeugd. Verantwoordelijke voor de jeugdwerking is Nico Deconinck. In een vroeger leven was hij voetballer bij Cercle Brugge, Moeskroen, Handzame, Aalter, SK Gullegem en KV Kortrijk.

Nico Deconinck kon als speler terugblikken op een geslaagde voetbalcarrière. Het stond vast dat hij na zijn actieve carrière hoofdtrainer ging worden. Maar het draaide even anders uit. Momenteel is hij aan de slag bij Wevelgem als jeugdverantwoordelijke. En de Vlassers varen er goed bij.

Roeping gevolgd

“Ik was van plan om ergens als hoofdtrainer aan de slag te gaan”, bekent de 50-jarige vdk-kantoorhouder die de mosterd haalde bij zijn stages bij meerdere grotere ploegen in Europa. “Maar in het voetbal kan het soms anders lopen. Door mijn zoontje die bij Harelbeke zijn eerste voetbalschoenen versleet, ben ik in het jeugdvoetbal gerold en erin gebleven. Eerst bij Harelbeke, later gedurende zeven seizoenen bij KV Kortrijk. Bij Wevelgem ben ik pas aan mijn eerste jaar bezig. Mede door Koen Parmentier, en omdat Wevelgem een goede reputatie geniet inzake jeugdopleiding, ben ik bij de Vlassers aan de slag gegaan. Jeugd opleiden is een roeping. Noem het gerust een verslaving. Iedere dag ben ik in de weer om jongeren de liefde voor het voetbal mee te geven, de talentvolle jongeren beter te maken. Op woensdag komt Dries Taillieu, zonder dat de jongeren het zelf beseffen, de motorische en fysieke eigenschappen aanscherpen. Dries komt uit de turn- en atletiekwereld, kent zijn vak als geen ander. Daarnaast onderhoud ik een goede samenwerking met T1 David Decock. Bij SV Wevelgem City worden serieuze inspanningen geleverd om de eigen jongeren een uitstekende opleiding en omkadering te geven.”

Lat hoger leggen?

Precies om de eigen kweek meer kansen te geven, weigert Wevelgem om de stap te zetten naar nationaal voetbal. “Ik heb begrip voor hun redenering. Anderzijds, om stappen te zetten moet je soms de lat wat hoger leggen. Als je als jeugdploeg iedere week met afgetekende cijfers over de tegenstand walst, heb je ook niets bijgeleerd”, besluit Nico Deconinck. (AV)