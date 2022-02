Jeugdproduct Jelle Vanhulle (16) heeft basisplaats beet bij SKRD A (1): “Plots heel snel”

Bij SK Roeselare-Daisel A moesten ze zondag twee plaatsen prijsgeven na een 1-0-nederlaag op het veld van WS Lauwe. “Een spijtige zaak”, vindt Jelle Vanhulle, die bij SKRD voor de tweede keer op rij aan de aftrap stond.

“Ik speel eigenlijk al van bij de U8 op Schiervelde”, klinkt het bij de linksachter. “Eerst bij KSVR, tot aan het faillissement, en nu dus bij het nieuwe SK Roeselare-Daisel. Daar begon ik deze zomer bij de U17. Tot ik na enkele optredens bij de beloften in december plots de kans kreeg om een weekje met de A-kern mee te trainen. En dat is de trainer blijkbaar bevallen, want nog geen maand later kreeg ik prompt de belofte dat ik na dit seizoen definitief naar het eerste elftal zou mogen doorschuiven. Iets waar ik natuurlijk heel blij mee was.”

Gemis, maar gelukkig

“Er was op dat moment nog helemaal geen sprake van om mij al eerder van het grote werk te laten proeven. Het was Kurt Vercamp die mij drie weken geleden plots belde met de vraag of ik mij kon vrijmaken om de oefenverplaatsing naar Winkel mee te maken. Waarna ik in de twee competitiewedstrijden die daarna volgden – tegen Wielsbeke en tegen Lauwe – ben blijven staan.”

“Over mijn eerste helft tegen Wielsbeke was ik niet zo tevreden. Ik had het gevoel dat ik heel lang achter mijn tegenstander ben moeten aanhollen. In de tweede helft en tegen Lauwe, liep het beter.”

“Het is mijn doel om de komende weken zoveel mogelijk te spelen. We zijn nu afgegleden naar de vierde stek, maar aangezien in de linkerkolom alle ploegen op een zakdoek staan, is er met het oog op de eindronde nog niets verloren. Daarna zien we wel. Ik zal mijn ploegmaats van de U17 hoe dan ook missen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik heel gelukkig ben met de kansen die ik hier nu al krijg”, besluit de leerling van het vijfde middelbaar LO en Sport aan het Roeselaarse MSKA.

