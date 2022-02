ZC Brugge start met ambitieus project ‘Footloose’

ZC Brugge blikt vooruit naar de toekomst en start met Footloose haar eigen zaalvoetbalschool voor jongens en meisjes vanaf 5 tot en met 15 jaar. Wie kennis wil maken, kan dit vanaf eind februari voor vier maanden op zondag gratis in sporthal Ter Groene Poorte in Sint-Michiels.

ZCB Footloose is toegankelijk voor jongeren, zowel op recreatief niveau als in competitieverband, door een deelname aan de Jeugdcup van de Vlaamse Zaalvoetbalbond. Vanaf 27 februari tot en met 26 juni zetten zij elke zondag van 15 uur tot 17 uur de deuren van sporthal Ter Groene Poorte gratis open. Er wordt gevraagd de aanwezigheid telkens vooraf te bevestigen op info@zcbrugge.be

Na de zomer, vanaf 4 september, gaat de voetbalschool ZCB Footloose dan officieel van start, elke zondag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. “Bedoeling is dat ze als veldvoetballer, want dit blijft een prioriteit, hun techniek kunnen bijschaven”, legt Tom Vandermaes als hoofd van Footloose uit. “Dankzij onze sponsors kunnen wij het inschrijvingsgeld laagdrempelig houden, met een volledige JAKO BOCA spelersuitrusting met ZCB-logo en verzekering inbegrepen.”

De begeleiding is in handen van ervaren en gedreven trainers. “We willen de jongeren laten doorstromen naar de oudere leeftijdscategorieën. Zo willen we volgend seizoen onder mijn leiding bij de miniemen een ploeg lanceren in de Jeugdcup, alsook bij de cadetten met Nic Van Belle als trainer”, besluit Vandermaes. (ACR)