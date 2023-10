Yorrick Neyt (26) traint de U21 bij KSK Steenbrugge

Voor of na zijn training zit Yorrick Neyt vaak te genieten aan het hoekje van de toog in de gezellige kantine van Daverlo. De jonge master in de politieke wetenschappen vindt in zijn voetbalpassie de ideale uitlaatklep voor het drukke beroepsleven.

In de schaduw van de hoofdtrainers Nick Steyaert en Jason Lava, die het vlaggenschip naar de top vijf in vierde provinciale loodsen en hopen die stek vast te houden, stoomt Yorrick Neyt, 26 lentes jong, tieners klaar voor het grote werk. “Hier op Daverlo startte ik drie jaar geleden mijn trainerscarrière bij de groep U9. Het jaar daarna kreeg ik de lichting U15 onder mijn hoede en blijkbaar zag het bestuur in mij de figuur om voetballers, op de drempel van volwassenheid, te begeleiden op en zelfs naast het veld. Dus promoveerde ik naar de U21. Zelf voetbalde ik tot mijn 18 jaar. Dan koos ik resoluut voor mijn studies in Gent en verdwenen de schoenen naar de zolder. Eens gediplomeerd ging ik aan de slag bij Hudson Belgium, destijds opgericht door Ivan De Witte.”

“De lichting U21 lijkt me een sleutelmoment. Ofwel vertonen die prille twintigers en oudere tieners de ambitie om een eerste ploeg te halen, ofwel haken ze af. Zelf behoorde ik destijds tot die laatste categorie. Het is en blijft zalig om die jongens te zien groeien. Resultaten vind ik bijkomstig, de beleidsstrategie is om hen te laten doorstromen.”

Ambitie als T1

“De samenwerking met de hoofdcoach verloopt optimaal, hij luistert naar mijn adviezen en komt regelmatig scouten. Ik zie de eerste ploeg graag aan het werk op training en tijdens wedstrijden, maar ambieer geen functie van T1. Laat me maar bij die jonge gasten voetballes geven. Ondanks het kleine verschil in leeftijd maken ze het mij niet moeilijk. Ik kan me trouwens nog steeds perfect inleven in hun manier van doen. Hier in Daverlo worden ze in de watten gelegd, net als alle andere jeugdploegen en onze seniores. Genieten en gedisciplineerd voetballen gaan hand in hand. Ik hoop hier nog ettelijke jaren te blijven”, besluit Neyt. (JPV)