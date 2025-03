Wouter Galle is jeugdcoördinator onderbouw: “We kennen een vlekkeloze organisatie bij KSV Jabbeke”

Wouter Galle is terug bij de vereniging waar voor hem alles begon. Hij beleefde zijn glansjaren als doelman bij KSV Jabbeke en trok vervolgens naar VKSO Zerkegem, waar hij ook nog vijf seizoenen de netten verdedigde. Daarna startte hij zijn trainerscarrière.

We ontmoeten Wouter Galle in de ruime kantine van KSV Jabbeke, waar hij even verpoost bij een kop koffie. Daarna zou hij zich weer terugtrekken in de vergaderzaal. Eerst wil hij ons met alle plezier te woord staan. “Dankzij Rik Bouckaert heb ik nog een verlengstuk aan mijn keeperscarrière gebreid. Toen hij in Zerkegem arriveerde, hadden we een lang gesprek. Hij motiveerde me om door te doen, ook al was ik al een flink stuk in dertig. Toen ik alsnog de handschoenen opborg, volgde ik mijn vriend Frederiek Logghe naar Wenduine. Hij fungeerde er als hoofdcoach, ik werd zijn T2. Na enkele jaren scheidden onze wegen. Ik bleef bij de kustformatie en kreeg het hoofdtrainerschap toegewezen. Afgelopen kampioenschap plaatsten we ons voor de nacompetitie, maar promoveerden net niet. De huidige competitie vatten we aan met grootse ambities. Mijn laatste match coachte ik op 30 november van vorig kalenderjaar. Daarna werd met Gino Moyaert voor een andere T1 gekozen. Ik wens ze aan de kust het allerbeste toe. Zelf werd ik opnieuw herenigd met vriend Frederiek Logghe. In Jabbeke kreeg ik de verantwoordelijkheid over de onderbouw toegewezen. Iedereen weet dat jeugdtrainers vinden steeds moeilijker wordt. Hier steek ik ook de handen uit de mouwen als coach van de lichting U15B.”

Klimmen en dalen

“In Jabbeke kunnen we trouwens bogen op een vlekkeloze organisatie. De doorstroming verloopt nog beter omdat we ook een B-ploeg in klimmen en dalen in het leven hebben geroepen. De meeste trainers hebben overigens hun verblijf verlengd. Wat ik zeer belangrijk is: we kunnen bogen op heel wat vrijwilligers die ons bijstaan met raad en daad. En ja, trainers zijn altijd welkom, in alle gelederen.” (JPV)