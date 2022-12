Weersomstandigheden dwingen Club Roeselare voetbaltoernooi af te gelasten

Door de vriestemperaturen moet Club Roeselare het tweede Outdoortoernooi van dit weekend noodgedwongen schrappen.

“Het eindejaarstornooi van Club Roeselare kende reeds vele mooie edities. Voor corona was dit steeds indoor, sinds vorig jaar voor het eerst outdoor in het Rodenbachstadion. Ook dit jaar zag het er opnieuw veelbelovend uit. Met maar liefst 52 ploegen was het tornooi helemaal volzet”, klinkt het bij de organisatie.

“De laatste jaren bleven we steeds gespaard van echte winterse weersomstandigheden. Dit jaar ziet het er helaas minder rooskleurig uit. Met voorspellingen die tot ver onder het vriespunt gaan, stellen we ons sinds enkele dagen serieus de vraag over hoe we alle spelers, begeleiders en supporters op een comfortabele en aangename manier kunnen ontvangen.”

“De stijgende cijfers van het aantal griep- en coronabesmettingen deden ons dan ook beslissen dat het absoluut niet verantwoord zou zijn om onze jongste spelertjes bij dergelijke weersomstandigheden het veld op te sturen om dan telkens na 15 minuten bezweet langs de kant te staan rillen van de kou.”

“Met 136 wedstrijden in 2 dagen zou het bovendien een heel druk weekend worden op ons kunstgrasveld. En laat nu net het intensief gebruik van een kunstgrasveld bij vriestemperaturen niet aangeraden zijn voor de staat van dit gras. Het is dan ook met pijn in het hart dat we de moeilijke beslissing hebben genomen om het 2e Outdoortornooi van Club Roeselare af te gelasten.”