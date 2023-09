VV Koekelare telt meer dan 180 jeugdspelers: “Respect voor alle inzet”

VV Koekelare brengt volgend seizoen naast twee fanionploegen, een beloftenteam en een G-ploeg ook 14 jeugdploegen tussen de lijnen. De aangroei van het aantal jeugdspelers is de voorbije jaren opmerkelijk, maar jeugdvoorzitter Wim Logghe (44) heeft daarvoor niet onmiddellijk een pasklare uitleg.

“Na de fusie kenden we enkele moeilijke jaren, maar momenteel waait er een nieuwe wind en draait onze jeugdwerking op volle toeren. Er heerst tussen de leden van het jeugdbestuur een goede verstandhouding en we worden voluit gesteund door het gemeentebestuur en onze sponsors. Ook de goede onderlinge communicatie tussen de ouders, de spelertjes en de trainers is zeker niet vreemd aan onze huidige hoogconjunctuur.”

Logboek

De jeugdvoorzitter blijft heel bescheiden onder het huidige succes van de jeugdwerking. “Eigenlijk staat of valt de hele werking met de inzet van onze trainers en vrijwilligers. De hoeksteun van ons huidige succes is ongetwijfeld de waardering voor iedereen die zich inzet voor de club. Het is leuk om vast te stellen dat verschillende ouders zich engageren om een leeftijdsgroep onder hun hoede te nemen. Het is dan ook logisch dat we hen zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Door de samenwerking met KV Oostende beschikt elke jeugdtrainer over een logboek met de nodige tips en richtlijnen die ze kunnen raadplegen om hun trainingen voor te bereiden. Dat zorgt voor een kwaliteitsvolle begeleiding van de jonge voetballertjes.”

Doorstroming

Wim Logghe ontkent niet dat zowel plezier maken als vooruitgang boeken als voetballer belangrijk zijn om van een succesvolle jeugdwerking te kunnen spreken. “Jeugdspelers moeten op elke leeftijd de juiste dingen aanleren. We zorgen voor een doorgaande lijn in het aanbod, zodat iedereen op zijn niveau progressie boekt. Het uiteindelijke doel is de doorstroming naar de beloften of een seniorenteam. Spelers die ervaren dat ze kansen krijgen om door te stoten, blijven de club langer trouw”, aldus de jeugdvoorzitter van VV Koekelare. (PDC)