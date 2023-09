Voetbalvereniging VVGA zoekt nog jeugdtrainer

Het was clubdag bij VVGA vorige zondag, meteen het startschot van het nieuwe voetbalseizoen. VVGA heeft dit jaar geen eerste ploeg, maar nog altijd wel een bloeiende dames- en jeugdwerking. De vereniging zoekt dringend een trainer voor de U8.

Vorige zondag werden heel wat matchen afgewerkt op het terrein naast de Oerenstraat. Met meer dan honderd leden bereikt de bekende vereniging opnieuw vele kinderen en jongeren. Onder de aanwezige voetballertjes zagen we de broers Thijs en Liam Albrecht uit het Cyriel Verschaeveplein. “Ik speel bij U11, mijn broertje bij U7”, vertelt Thijs. “Ik ben al vanaf mijn vijfde bij VVGA. Het leukste is natuurlijk om een doelpunt te maken! Je loopt dan op wolkjes. Vandaag hebben we wel zwaar verloren tegen jong-Eernegem. Volgende keer beter dus!” Ook Jason Duffield (U11) uit Alveringem is op de afspraak. “Op het voetbalveld kan ik al mijn energie kwijt”, glimlacht hij. Dirk Bossuwe – ondertussen al elf jaar voorzitter van VVGA – was er uiteraard ook bij op de clubdag. Dirk vertelt dat Alveringem dit jaar geen eerste ploeg heeft. “Er zijn een aantal spelers vertrokken naar andere ploegen en met 4 of 5 blijvers kunnen we geen ploeg maken, hé. Bij de dames hebben we wel een uitgebreide eerste ploeg die in tweede provinciale speelt.”

Geen diploma vereist

VVGA heeft nog één vacature die maar niet ingevuld raakt: die van trainer U8. Alveringemnaar Stefaan Godderis depanneert voorlopig, maar hoopt dat men snel iemand vindt. “Ik train de keepertjes”, vertelt Stefaan. “Het is een liefhebberij die te combineren valt met mijn drukke job. Omdat we bij de U8 zonder trainer zitten, heb ik toegezegd om ook daar bij te springen. Maar eerlijk? Ik hoop dat het bestuur snel iemand vindt. De training is op woensdag om 18.15 uur en ik ben vaak pas thuis om 18 uur… Een diploma hebben is voor onze club geen vereiste! Je moet vooral voetballiefhebber zijn en graag met kinderen werken.” (AB)