Voetbalschool Atletico straks ook aan de slag op terreinen van KZ Dentergem

Voetbalschool Atletico, actief in Zuid-Oost en Zuid-West-Vlaanderen, gaat heel binnenkort ook aan de slag op de terreinen van KZ Dentergem. Daar wordt gestart met een zomerstage in juli en er wordt in eerste instantie verdergegaan met de keepersschool.

Tijdens de week van 11 tot en met 15 juli organiseert Atletico in Dentergem liefst drie unieke stages. De Kadeestage is er voor kinderen van 5-6 jaar. De Voetbalstage is een technische stage voor spelers van 7 tot 12 jaar. De Keepersstage tenslotte ontvangt keepers van 9 tot en met 14 jaar.

De groepjes worden beperkt in aantal, om vooral de kwaliteit te bewaken. Het zijn open stages, dus spelers of keepers van andere clubs zijn er even welkom. Director Eddy Van Oost: “Naast de hoogstaande opleidingen op het veld, probeert Atletico traditiegetrouw de omkadering ook heel nauwgezet te organiseren.”

Getuigschrift

“De deelnemers krijgen elk een Atletico-uitrusting, een getuigschrift, een groepsfoto en ook een warme lunch in samenwerking met een traiteur. Daarbovenop zijn er in diverse uitdagingsmedailles en -trofeeën te verdienen. De hoofdvogel per groep wint bovendien een Gouden Bal. Sportieve uitdagingen gaan we dus niet uit de weg.”

Na de zomervakantie organiseert Atletico op de terreinen in Dentergem ook een wekelijkse Keepers Opleidingsschool. Met een uniek programma, dat vooral gebaseerd is op de visies van Frans Hoek en van Maarten Arts, krijgen de keepers een opleiding, die leeftijdsgebonden aan het professionele grenst.

Gratis proeftrainingen

TC Keepersopleiding Paul Van Hemelryck: “Wij willen alle keepers met een gezonde ambitie de kans geven om een betere keeper te worden, helemaal volgens de hedendaagse inzichten in keepersopleiding. Wij zorgen voor een individueel gerichte aanpak met heel goed opgeleide trainers en veel communicatie naar de ouders toe.”

Atletico organiseert ook weektrainingen voor kleuters (3 tot 5 jaar) en voor voetballers (6 tot 12 jaar). Deze vinden grotendeels indoor plaats, in de sporthal in Zulte.

Ook voor de keepersschool voorziet Atletico in 2 gratis proeftrainingen, zodat ouders en kids helemaal mee kunnen stappen in het (nieuwe) verhaal.

De data daarvoor (juni en september) worden, samen met alle kalenders en hele veel info, meegedeeld via de website (www.atletico.be) en de fb-groep ‘Atletico spelers en keepers’.