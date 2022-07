Vier beloftevolle jongeren krijgen contract bij Cercle Brugge

Cercle Brugge gelooft sterk in de eigen jeugdwerking en die werd nu beloond door vier spelers uit eigen rangen voor een jaar een semi-profcontract aan te bieden, met de optie op een bijkomend seizoen. Het gaat om Soren Coens, Jonas Lietaert, Ono Vanackere en doelman Bas Langenbick.

De 19-jarige Bas Langenbick uit Brugge is de zoon van gewezen fysiektrainer Wim Langenbick bij groen-zwart en is reeds sedert 2009 bij Cercle. De voorbije seizoenen trainde hij verschillende keren mee met de A-kern en ook nu traint hij mee. Tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk van afgelopen seizoen zat Langenbick zelfs als tweede keeper op de bank bij Cercle. Assistent-trainer Jimmy De Wulf: “Bas beschikt over een groot en goed profiel als doelman. Het afgelopen seizoen speelde hij heel wat goede wedstrijden voor onze U21 waar hij van waarde was voor de ploeg.”

Technische bagage

Met Soren Coens uit Ursel en Ono Vanackere uit Izegem zijn er ook twee middenvelders die een contract ondertekenden. Allebei trainden ze in het verleden ook al mee met de A-kern. Coens, 19 jaar, is al sinds 2010 bij Cercle actief. “Een middenvelder met een goede fysieke motor”, zo omschrijft Jimmy De Wulf hem. “Soren is een jonge, stevige gast die over voldoende technische bagage beschikt. Met zijn impulsen vanop het middenveld naar voren ontziet hij bovendien geen enkele fysieke inspanning.”

“Ono is een intelligente speler die de laatste jaren enkele leuke stappen heeft gezet”

De 19-jarige Ono Vanackere is een speler die op verschillende middenveldposities uit de voeten kan. Al 12 jaar lang komt Vanackere voor Cercle uit. “Ono is een intelligente speler die de laatste jaren enkele leuke stappen heeft gezet. Hij is iemand die het spel goed leest en zichzelf ook goed positioneert”, aldus De Wulf.

Doorgroeien

De jongste speler die een semi-profcontract mocht ondertekenen is de 17-jarige Jonas Lietaert uit Drongen. Hij komt sedert 2019 voor de jeugd van Cercle uit, als een centrale verdediger met een goede traptechniek. “Jonas heeft een interessant profiel als centrale verdediger, staat stevig op zijn benen en heeft zeker nog progressiemarge. Het is nu aan ons om met hem verder aan de slag te gaan en hopelijk te laten doorgroeien naar de A-kern”, aldus De Wulf. (ACR)