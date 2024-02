VC Vamos Zandvoorde organiseert een jeugdtornooi: “Vijftig ploegen nemen deel”

VC Vamos, een voetbalclub langs de spoorweg in Zandvoorde, maakt werk van een nieuwe fanionploeg en legt de klemtoon bij de jongeren. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari organiseren zij een eigen jeugdtornooi, de Vamos-cup.

Vamos staat voor vertrouwen, amusement, motiveren, opbouwende kritiek en spreken. Als doorstart van Zandvoorde Sportief, dat op zijn beurt uit Union Zandvoorde ontstond, staat Vamos in voor voetballende jeugd in de regio Zandvoorde- Oostende.

Trainers gezocht

“We proberen nu reeds zo’n zes jaar een degelijke voetbalopleiding aan te bieden, met belangrijke waarden als respect, inzet en zo meer”, klinkt secretaris Eddy Demey. “We hebben ondertussen ons volledig jeugdbeleid geoptimaliseerd. Niet gemakkelijk, want zoals in vele sporttakken vinden we niet gemakkelijk trainers. Voor al onze jeugdreeksen zijn ze meer dan welkom.”

“We dromen van een eigen fanionteam in vierde provinciale” – Secretaris Eddy Demey

Eddy Demey vormt samen met Geert Catrysse, Sandra Kerremans en voorzitter Hugo Gevaert het huidige bestuur van de club uit Zandvoorde, met in de jeugdcompetities vanaf de U8 tot en met de U17, een ploeg. “Het is de bedoeling dat we de jongens uit de U17 naar de U21 doorschuiven of eventueel een reserveploeg opstarten, mochten we niet genoeg jonge spelers hebben. De leeftijd daar kan hoger liggen. Om dan met dezelfde ambitie van de trainer en mits enige versterking het jaar daarop met een fanionploeg in competitie te gaan in vierde provinciale. Dat is onze uitdaging. Het zou alvast een verruiming zijn voor onze club”, vindt de secretaris. “Ondertussen werken we dankzij een subsidie van Stad verder aan de vernieuwing van onze infrastructuur, alsook het sanitair.”

Jeugdtornooi

Op 9 en 10 februari, in de krokusvakantie, organiseert Vamos een eigen jeugdtornooi met maar liefst vijftig ploegen. Op vrijdag zijn er wedstrijden gepland voor de U15 en U17, met acht teams. “De zaterdag komt de U8 tot en met U13 aan de beurt. Het gaat voornamelijk om teams uit West-Vlaanderen”, besluit Eddy. (ACR)