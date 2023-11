U9 KFC Sint-Joris Sportief traint bij Circus Pipo: “Bijzondere teambuilding”

Voor de voetballers van de U9-ploeg van KFC Sint-Joris Sportief stond vorige week maandag een bijzondere training op de planning. Jeugdcoördinator Kristof De Coessemaeker verraste zijn spelers met een teambuilding bij Circus Pipo. De ploeg van De Coussemaeker spreekt regelmatig af op het plein waar Circus Pipo zijn tenten opstelde. Daar zag de jeugdcoördinator en trainer van de U9 een unieke opportuniteit in. “Een samenwerking zou zowel voor ons als voor hen uniek kunnen zijn”, legt hij uit. “Ik kan onze spelers een unieke training laten doen en zij verwelkomen een bijzondere groep in hun tent. We werkten rond oog-hand-voetcoördinatie, iets wat in het voetbal heel erg belangrijk is. Natuurlijk past dat ook volledig in het circusthema, want ook voor acrobaten is dat van groot belang. Zo konden we beide aspecten met elkaar verbinden.” De jeugdcoördinator sluit ook niet uit dat de samenwerking een vervolg krijgt. “We zijn van plan om dit volgend jaar open te trekken naar de andere leeftijdsgroepen”, besluit de Coussemaeker. (AVH)