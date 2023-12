Feest bij KVC Ardooie. Nu al is de ploeg van de U17 kampioen. Ze moesten daarvoor hun thuiswedstrijd tegen Scor Oostrozebeke winnen, en dat deden ze afgetekend, met dubbele cijfers. Het werd 10-1. De Ardooise jeugdploeg werkte het seizoen af zonder nederlaag en liet enkel punten liggen bij één gelijkspel. In de kleedkamer werd er een feestje gebouwd, terwijl de ouders en de opa’s in de kantine mee vierden op de overwinning en toostten op de vroege kampioenstitel. (foto JM)