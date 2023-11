Tom neemt fakkel over van jeugdcoördinator Sven bij Jong Helkijn: “Ik heb er heel veel zin in”

Tom Laurez heeft bij Jong Helkijn het takenpakket van jeugdcoördinator Sven Vandekerckhove overgenomen. Sven wil zich in de toekomst meer focussen op de technische taken in de voetbalclub.

Sven Vandekerckhove blikt alvast positief terug op zijn periode als jeugdcoördinator. Na het overlijden van Rik Vandevenne probeerden Conny Seynaeve, de echtgenote van Rik, en Sven zijn taken over te nemen. Sven trok de kaart van de digitalisering van de club door in zijn takenpakket als jeugdcoördinator. Dit nam echter veel tijd in beslag waardoor hij in het weekend minder tijd kon doorbrengen op de club. Als jeugdcoördinator ben je het aanspreekpunt voor spelers, trainers en de vele ouders. Als je dan minder vaak aanwezig bent op de club, is dat niet ideaal. Daarom werd in samenspraak met Conny op zoek gegaan naar de perfecte opvolger.

Enthousiast

Conny en Sven kwamen al heel snel bij Tom Laurez uit. Hij is al tien jaar trainer bij Jong Helkijn en hij kent de club door en door. Tom reageerde dan ook meteen heel enthousiast en nam de taak van jeugdcoördinator op zich. “Het was de bedoeling dat Tom een instapperiode had tot januari, maar de eerste weken zijn beter verlopen dan verwacht”, vertelt Sven Vandekerckhove. “Tom is de ideale man om als aanspreekpunt te fungeren voor de trainers, spelers en ouders. Hierdoor heb ik meer tijd voor mijn technische taken en mijn rol binnen het bestuur van Jong Helkijn.”

Ervaring

Tom is blij met zijn snelle start. Die verliep erg vlot omdat Tom de club door en door kent. “Ik ben trainer bij de U8 en vanaf januari leg ik me volledig toe op mijn nieuwe rol”, aldus Tom. “Mijn opstart is alvast heel vlot verlopen. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan ook teren op de ervaring van mijn vader want hij was jarenlang jeugdcoördinator bij Sparta Wortegem. Ik twijfel er niet aan, ik heb voldoende ervaring om straks in mijn nieuwe rol de juiste beslissingen te nemen”, aldus Tom Laurez.

Tom wil als jeugdcoördinator ervoor zorgen dat Jong Helkijn weer een volledige jeugd heeft. Nu zijn er namelijk na de U13 geen jeugdploegen meer. Tom beseft wel dat dit een werk van lange adem zal worden. (TB)