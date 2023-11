Tom Lobbestael is coach van de beloften van KFC Damme

Tom Lobbestael kreeg het voetbal binnen met de paplepel. Papa Lode was immers zijn hele leven actief bij Club Brugge, waar hij onder meer ettelijke seizoenen fungeerde als ploeg- en terreinafgevaardigde. Tom gooit het over een andere boeg en werkt als jeugdcoach bij de bovenbouw van KFC Damme.

Tom Lobbestael is aan zijn derde competitie bezig als trainer van de beloften. “Voorheen coachte ik U21, U10 en U11. Als speler sloot ik mijn carrière af bij het gefusioneerde KFC Moerkerke, waar ik drie competities actief was. Daarvoor was ik onder meer spelend lid van Steenbrugge, Eendracht Brugge en in Oost-Vlaanderen. Mijn functie bij de beloften lijkt me op het lijf geschreven. Dolgraag wil ik mijn tieners voorbereiden op de doorstroming. Zij die afvallen uit de selectie van Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut probeer ik zo goed mogelijk op te vangen. De selectie bij de eerste ploeg is ruim, soms moeten serieuze knopen worden doorgehakt. Wie bij mij komt, ontvang ik met open armen, ook dat behoort tot mijn takenpakket.”

Fantastisch trio

“Vorig seizoen kreeg ik drie maanden de kans om als T2 te fungeren bij Johnny Bleyaert. Daarna kwam zijn vaste kompaan Koen Thiebaut erbij, wat ik een logische zet vind. In de periode bij Johnny leerde ik enorm veel bij: mentale voorbereiding voor de wedstrijd, opwarmingstechnieken… De bagage die ik van hem oppikte, gebruik ik nu. Laat me dus maar nog een tijdje bij de beloften mijn ding doen. Als er ooit een kans komt om hogerop te geraken, dan zie ik wel wat ik ermee doe. Dat is toekomstmuziek. Nu werk ik samen met een fantastisch trio: Johnny Bleyaert, Koen Thiebaut en Franky Francois, de keeperstrainer. Voor we de oefensessies opstarten overleggen we samen en geef ik feedback over de jongens die ik progressie zie boeken.” (JPV)