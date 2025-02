Tero Mikael Kipinoinen is U15-coach JVV Sint-Andries

In vlekkeloos Nederlands stond Tero Mikael Kipinoinen ons te woord. Eerst had hij zijn groep naar een zege gecoacht en dan kwam hij bij ons, bijgestaan door zijn afgevaardigde en levensgezellin Lilyroos Ruth Houf. De voetbalpassie werd een familiegebeuren.

Tero Mikael Kipinoinen is geboren in Finland en speelde ook voetbal in het Hoge Noorden. Acht jaar geleden kwam hij naar onze contreien. “Voor de liefde besloot ik me te vestigen in België. Haar zoon Seppe fungeert als doelman bij onze U15 en mijn vrouwtje is verantwoordelijk voor het papierwerk. Zij zetelt tevens in het bestuur. In onze vereniging worden jongeren optimaal opgeleid. We beschikken over een ploeg G-voetballers en zijn vertegenwoordigd in nagenoeg alle lichtingen, vanaf U8 tot U21. Daarna zijn de spelers gevormd, we hebben ze omringd met de beste zorgen, maar seniorenvoetbal boven de U21 bieden wij niet aan. Sommigen die de leeftijdsgrens hebben overschreden, willen niet weg en helpen ons zowaar uit de nood als oefenmeester. Als ze bij U21 aantreden, weten ze dat hun verhaal ten einde loopt. Altijd blijven ze welkom: ze zijn familie voor het leven.”

Voetbalmicrobe

“Voor mij komt het er in de allereerste plaats op aan de groep samen te leren voetballen. Het spelletje is universeel. Ik vind niets uit, maar put uit mijn ervaring en uit de lessen die ik opstak tijdens mijn opleiding voor UEFA C-diploma. Wij zijn allemaal gebeten door de voetbalmicrobe en als we in onze accommodatie toekomen, genieten we telkens weer. Tegenstrevers die bij ons toekomen, worden vriendelijk onthaald. Op verplaatsing krijgen we altijd wat schouderklopjes. De zoon van mijn vriendin loodste ons naar Sint-Andries. Elke zaterdag is het feest. We vieren samen onze passie bot. Volgend jaar? Lilyroos Ruth zetelt in het bestuur, dus zij heeft mijn lot in handen. Zelf denk ik niet aan verleggen. Ik voel me thuis bij de voetbalvereniging. Laat me maar, samen met al die betrokkenen, zo lang mogelijk genieten bij JVV Sint-Andries.” (JPV)