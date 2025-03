Sylvie Gouwy is jeugdcoördinator bij Dosko

Dosko Sint-Kruis is een stevig uitgebalanceerd geheel dat nu al quasi zeker het behoud heeft gerealiseerd in tweede provinciale.

Ook qua jeugdopleiding behoort Dosko Sint-Kruis tot de top van de provincie. Wij brachten een bezoek aan de Gulden Kamer op zaterdagochtend en zetten een babbel op met Sylvie Gouwy, jeugdcoördinator onderbouw. “Toen mijn zoon Siebe hier begon te voetballen bij de U7 werd mij, in feite vanuit het niets, gevraagd of ik niet zou willen aansluiten bij het trainerskorps. Blijkbaar wist iedereen dat ik zelf nog heb gevoetbald in Wulpen. Met passie aanvaardde ik de uitdaging. Vermits ik geen half werk wilde leveren, volgde ik cursussen bij Voetbal Vlaanderen. Gedurende zes seizoenen coachte ik afwisselend de groepen U8 en U9. Daarna kreeg ik het verzoek om de onderbouw te coördineren. Persoonlijk vond ik het een grote eer dat mijn persoontje daarvoor werd geselecteerd. Dit is mijn derde seizoen. Het komt erop aan te blijven presteren en het overzicht niet te verliezen. Mijn trainers zien mij als hun verantwoordelijk contactpersoon. Hen wil ik allerminst teleurstellen.”

Lachende gezichtjes

“Mijn man baat een fietsenhandel uit op een boogscheut van onze accommodaties. Hij was er direct mee akkoord dat ik zoveel arbeid en energie in de voetbalvereniging zou steken. Trouwens, hij werkt ook heel veel. Als we samen zijn, praten we altijd over onze activiteiten. Bij Dosko ben ik met liefde het aanspreekpunt voor iedereen. Soms willen trainers hun hart luchten of klampen ouders mij aan. In het weekend weten ze mij altijd te vinden, ik volg alle thuismatchen van de onderbouw. Ook de oefensessies volg ik van erg nabij. We beschikken over bekwame oefenmeesters. In mijn groep zijn er 12 coaches die het lesgeven aan kleintjes combineren met hun eigen spelerscarrière. Dat vind ik grandioos. Met plezier stel ik vast dat al die trainers er perfect in slagen voetbalopleiding te combineren aan plezier maken. Meestal zie ik lachende gezichtjes, daarvoor doen we het allemaal.” (JPV)