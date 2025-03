Steve Swaenepoel keert terug naar KSC Blankenberge

Half februari keerde Steve Swaenepoel weer huiswaarts. Hij voetbalde zelf ettelijke jaren bij de kustformatie en bouwde er vervolgens zijn trainerscarrière uit, eerst als T2, vervolgens als hoofdcoach. Nu keert hij terug naar zijn grote passie: jeugdwerking.

Steve Swaenepoel kreeg in januari de aanbieding van broer Sven Swaenepoel, die jeugdvoorzitter is. De voormalige hoofdcoach aanvaardde de opdracht. “Mijn verhaal begon als assistent van Jerko Tipuric, van wie ik veel leerde. Begin 2019, na het ontslag van T1 Christiaan Adelaere, werd ik tot hoofdcoach benoemd. Net voor de competitie werd stopgezet wegens corona hadden we 18 op 18 gesprokkeld. In mijn laatste seizoen loodste ik de vereniging naar de nationale reeksen en wonnen we de Beker van West-Vlaanderen. Ook versleet ik ettelijke avonden mijn broek op de schoolbanken voor het behalen van de nodige diploma’s. In 2014 fungeerde ik trouwens voor het eerst als TVJO, ik weet dus perfect hoe het moet. Ook als hoofdverantwoordelijke voor het eerste elftal volgde ik de jeugd uit de bovenbouw van heel nabij. Jongeren laten proeven van het grote werk blijft een heerlijk gevoel geven.”

Doorstroming

“Na Blankenberge werd ik eerste in bevel in Meulebeke. Vier maanden later stapte ik over naar Koekelare. We behaalden de nacompetitie maar promoveerden niet. Dit kampioenschap startte ik zonder assistent en zonder keeperstrainer. In november 2014 scheidden onze wegen. Toen mijn broer Sven me contacteerde was ik dus vrij. Het is mijn overtuiging dat doorstroming van jongeren ook mogelijk is bij een vereniging die nationaal voetbal aanbiedt. Ook jeugdtrainers hebben ondersteuning nodig. We zijn trouwens volop bezig om ze te evalueren en de functies naar volgend kampioenschap in te vullen. Mijn opvolger als T1, Steven Van Moeffaert, had ik ooit nog bij mij als speler. We kennen elkaar door en door. Zelf hoop ik ook op het niveau van jongeren mijn professionalisme te kunnen uitdragen. Het is een uitdagende verantwoordelijkheid van lange adem. Ik ben er klaar voor”, besluit Steve Swaenepoel.

(JPV)