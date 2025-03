Seamus Willems leidt de jeugd van Zeehaven Zeebrugge beloften B op: “Geen vijfde wiel aan de wagen”

In een ver verleden was de figuur Seamus Willems een puur talent op onze voetbalvelden. Met de kustformatie voetbalde hij de pannen van het dak in derde en vierde provinciale. Nog altijd is hij kind van het huis, nu in een andere rol.

“Amper 16 lentes telde ik toen ik hier op ditzelfde veld met de eerste ploeg mocht opdraven aan de zijde van kleppers als Martijn Pollet en Kurt Ackaert. Ooit voetbalde ik dus samen met onze twee hoofdcoaches. Zelf werk ik nu gretig in hun schaduw. Terwijl zij alles in gereedheid brengen voor de terugkeer naar vierde provinciale probeer ik mijn jongens nog wat voetbalwijsheid mee te geven. Nicholas Versluys is mijn medetrainer, hij helpt me met raad en daad. We voelen ons allerminst het vijfde wiel aan de wagen, integendeel, iedereen heeft een goed woord over voor mij en mijn entourage.”

Mooie tijd

“Nog even terug naar mezelf. Na een overstap naar Blankenberge keerde ik terug naar de schaapstal. Marnix Roels was T1 en Dieter Devinck, de huidige sportief verantwoordelijke, bleef steevast de killer van dienst. Hij scoorde uit het niets, wat hij nog steeds doet bij onze eerste ploeg. Hopelijk kan de leiding hem overhalen om alsnog aan te treden in provinciale, al blijft hij tot op heden weigeren. We promoveerden en beleefden een mooie tijd in derde provinciale. Zelf moest ik stoppen omdat ik naar Gent verhuisde.”

Trainersbloed

“Altijd stroomde trainersbloed door mijn aderen. Na de allerkleinsten volgde de U15. In 2018 stapte ik over naar de lichting U17 en drie jaar later kreeg ik de U21 onder mijn hoede. Dit is mijn eerste seizoen bij de beloften B. Het is een hele uitdaging maar mijn groep leeft mee met de collega’s die de overstap zullen maken naar vierde provinciale. Aan ons zullen ze hevige supporters hebben. Zelf hoop ik er een paar klaar te stomen om zich op hun beurt te manifesteren bij ons vlaggenschip.” (JPV)