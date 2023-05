Racing Waregem wint Beker van West-Vlaanderen voor Duiveltjes

De jeugdwerking van Cercle Brugge organiseerde binnen het vzw-bestuur het voorbije seizoen voor de veertiende keer de Beker van West-Vlaanderen voor Duiveltjes. Zaterdag kende het jeugdtornooi waaraan heel wat ploegen uit onze provincie aan deelnamen een finaledag met maar liefst zestien ploegen.

Er werd in de schaduw van het Jan Breydelstadion eerst in vier poules van vier gevoetbald. Zij kwamen in actie: FC Gullegem, SK Nieuwkerke, KSC Blankenberge, KVV Beernem, Blauwvoet Otegem, K. Excelsior Zedelgem, KVC Ardooie, KFC Varsenare, FC Meulebeke, KRC De Panne, Racing Waregem, SC Zonnebeke, KSV Jabbeke, Dosko Sint-Kruis, KV De Haan en KFC Poperinge.

In de namiddag in de strijd om de derde plaats tussen Gullegem en Meulebeke bleef het bij een gelijke score. Gullegem won uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. In de finale stonden Racing Waregem en Dosko Sint-Kruis tegenover elkaar. Beide teams hadden in de voormiddag reeds in de poules tegen elkaar gespeeld. Waregem won toen en ook in de eindstrijd was de ploeg uit het zuiden van onze provincie het sterkst. Men versloeg de Bruggelingen met ruime cijfers. Supportersvereniging Cercleboys Vierwegen uit Wingene schonk opnieuw de trofeeën, zo’n 192 in totaal, aan alle spelers en begeleiders. Die werden allen net als de hoofdtrofee overhandigd door Cerclespeler Christiaan Ravych.

Racing Waregem won het niet elite-tornooi voor U9 en voegt zich zo aan de erelijst toe, na KFC Izegem (2007), KVK Ieper (2008), SC Lauwe (2009 en 2010), KVK Ieper (2011), KVV Coxyde (2012), KVK Ieper (2013), SV Loppem (2014), KSC Blankenberge (2015); KFC Meulebeke (2016), SW Harelbeke (2017), FC Gullegem (2018), Racing Waregem (2019) en KVK Westhoek (2023). (ACR)