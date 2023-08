Quinten (11) uit Ichtegem is jongste referee van Vlaanderen: “Ik zou graag in eerste klasse fluiten”

De Vlaamse sportfederatie gaat samen met 41 sportfederaties voor de allereerste keer op zoek naar de strafste persoonlijkheid tussen de meer dan tienduizend scheidsrechters en juryleden die op de Vlaamse sportterreinen rondlopen. Noël (90) uit Kortrijk is de oudste, maar de benjamin is Quinten uit Ichtegem met 11 (!) jaar.

De bedoeling van dit initiatief is tweeledig. Enerzijds wil de federatie de officials zes weken lang in de bloemetjes zetten en anderzijds moet de actie helpen om nieuwe scheidsrechters aan te trekken. Uit rondvraag blijkt immers dat vier op de tien sportfederaties dringend nood hebben aan refs en juryleden.

Opmerkingen

Het is opvallend dat in West-Vlaanderen zowel de oudste als de jongste actieve scheidsrechter rondloopt op de amateursportvelden. De benjamin onder de referees is Quinten Velle uit Ichtegem. Als elfjarige floot hij enkele weken geleden een eerste tornooiwedstrijd bij de U8 van KSV Diksmuide. Voetbal is helemaal zijn ding, want zelf speelt hij bij de U12 van deze club. “Ik wou dat eens proberen, want het interesseert me wel om later voetbalscheidsrechter te worden”, opent Quinten enthousiast. “Er zijn wel meer voetballertjes van KSV Diksmuide die graag scheidsrechter willen worden, maar ik ben de jongste. Ik was serieus zenuwachtig voor mijn eerste wedstrijd, maar die stress zal wel minder worden als ik vaker mag fluiten. Het moeilijkste is om geen aandacht te schenken aan de opmerkingen van de toeschouwers.”

“Wanneer ik doorga als referee wil ik heel graag in eerste klasse fluiten, maar dat is nog niet voor morgen”

Ooit komt de dag dat Quinten zal moeten kiezen tussen voetballen of fluiten, maar daar wil hij voorlopig nog niet aan denken. “Ik weet dat het een moeilijke keuze wordt. Wanneer ik doorga als referee wil ik heel graag in eerste klasse fluiten, maar dat is nog niet voor morgen”, glimlacht de jongste referee van Vlaanderen.

Referee Academy

Papa Glenn vindt het best oké dat zijn zoon af en toe een scheidsrechterstenue aantrekt. “De kinderen worden prima begeleid en opgevolgd door de Referee Academy van KSV Diksmuide. Ze worden door ambassadeurs begeleid tijdens de wedstrijd en achteraf bespreken ze samen wat goed en minder goed was.” (PDC)