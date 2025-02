Ploeg in de kijker: de GU13 van SK Torhout

Dit is de GU13 van voetbalclub SK Torhout. Staande van links naar rechts Kobe Ceenaeme, trainer Wouter Peene, Matthis De Ridder, Senne Vansteelant, trainer Joeri Puype, Merel Decleir, Saar Decorte en Emiel Mahieu en zittend van links naar rechts Samuel Potez, Cas Van Cauteren, Mathias Ranson, Jelle Peene en Semmy Zhani. “Er ontbreken heel wat spelers op de foto, want we hebben er in totaal een 30-tal”, zegt trainer Joeri. “We proberen elke week twee competitieploegen op te stellen. Die gaan altijd vol voor de overwinning, maar ook als het niet lukt om te winnen, strijden ze tot het laatste fluitsignaal. De sfeer in de groep is perfect, zowel onder de spelers als de trainers.” (foto JS)