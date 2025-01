Ploeg in de kijker: de GU12 van SK Torhout

Dit is de GU12 van voetbalclub SK Torhout. Staande van links naar rechts trainer Steve Van Herpe, Janne Vandermeersch, Kjell Fiems, Sander Pattyn, Ceriel Bouché, Mustapha Simhany en Lars Veralleman en zittend van links naar rechts Andrei Cleja, Lieke De Rous, Leon Bouché, Leander Van Herpe en Bent Requier. “We hebben een heel toffe ploeg”, zegt trainer Steve. “De lichting van spelers geboren in 2013 was bij SK Torhout tot voor kort een beetje onderbemand, maar sinds dit seizoen kunnen we een volwaardig team vormen. En alhoewel enkele spelers pas de voorbije zomer met voetbal begonnen zijn, doen we het goed. De resultaten zijn wisselend nu eens winnen, dan weer verliezen maar het belangrijkste is dat we als een écht team spelen.” (foto JS)